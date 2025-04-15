Готовность убивать и самопожертвование: Залужный рассказал, как украинцам надо действовать на войне (видео)

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный объяснил, каково настоящее лицо войны и что нужно делать украинцам. По словам генерала в отставке, украинцы делают два важных выбора. Один из этих выборов — готовность убивать за родину, заявил Залужный.

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Фрагмент выступления экс-главнокомандующего и посла Украины в Великобритании 15 апреля появился в Telegram-канале чиновника.

Залужный выступил во время открытия нового образовательного пространства, на которое, среди прочих, был приглашен глава УГКЦ Святослав (Шевчук), кинорежиссер Ирина Цилык, третий украинский президент Виктор Ющенко и другие. Бывший главнокомандующий объяснил, что хочет рассказать присутствующим о "настоящем лице войны" и о двух выборах, которые должны сделать граждане, приобщаясь к вооруженной борьбе. Первый выбор — это готовность к самопожертвованию, сказал Залужный.

"Первое решение — не испугаться и не боятся умереть. А значит — быть готовым к самопожертвованию", — прозвучало во время выступления.

Второй выбор — это готовность убивать за свою страну, заявил боевой офицер. Залужный уверен, что названные им две составляющие — это основа боевого духа во время войны.

"Второе решение заключается в том, что ты должен принять решение и быть готовым убить. И именно готовность не только к самопожертвованию, но и к готовности убивать за Украину за ее землю, за ее народ, за собственную семью и приводит нас к тому боевому духу, который позволяет вести вооруженную борьбу", — подчеркнул Залужный.

Заявление Залужного прозвучало 11 апреля во время открытия "Украинской школы Управления". Школа планирует обучать активистов общественного и военного сектора, рассказывается на портале компании.

Отметим, 19 февраля генерал Залужный принял участие онлайн-мероприятии медиа NV и в своем выступлении также коснулся российско-украинской войны. По его словам, в начале вторжения РФ он допустил ошибку. Как выяснилось, ошибка касалась предположения, что россияне прекратят боевые действия, если будут иметь большие потери. Залужный подытожил, что Кремль готов на безграничные потери на пути к своей цели по уничтожению Украины.

Во время выступления, которое прозвучало в январе, экоголовнокомандующий объяснил, что нужно делать Украине и миру, чтобы заставить Москву прекратить войну. К боевым действиям уже присоединились три страны — Иран, КНДР, Китай, напомнил чиновник. Залужный отметил, что Запад не должен бояться переходить "красные линии", нарисованные РФ.

Напоминаем, 13 апреля Залужный отреагировал на атаку РФ на Сумы, в результате которой погибли почти 40 украинцев. 11 апреля появилась колонка экс-главнокомандующего на портале Defense One, в которой он коснулся вопроса ИИ и дронов.