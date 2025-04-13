"Ответ РФ на все предложение мира": Залужный прокомментировал российский удар по Сумам (фото)

Экс-главнокомандующий ВСУ и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отреагировал на ракетный удар РФ по Сумах. По словам дипломата, умышленный ракетный обстрел гражданских является доказательством того, что РФ не стремится двигаться к миру или предложениям к прекращению огня.

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Об этом полномочный посол Украины в Великобритании написал на своей странице в X.

По словам Залужного, в Вербное воскресенье люди собирались на церковную службу, когда российская баллистическая ракета "попала в жилой квартал города Сумы".

Сообщение Залужного в X (скриншот с ZaluzhnyiUA/X)

Посол Украины в Великобритании отметил, что в результате атаки погибло много людей, "еще больше было ранено, спасательные работы еще продолжаются".

"Умышленный ракетный обстрел мирных жителей на большой христианский праздник. Это — ответ России на все предложения мира и прекращения огня", — написал бывший главнокомандующий ВСУ.

Ранее сообщалось, как в ЕС и США отреагировали на удар РФ по Сумах. В частности, французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что нужно отыскать способ воздействия на Кремль, чтобы россияне прекратили огонь.

Впоследствии президент Украины Зеленский сообщил, что спасательные работы в Сумах продолжаются. По словам главы государства, сейчас 68 мужчин были госпитализированы, восемь из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.