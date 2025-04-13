"Відповідь РФ на всі пропозицію миру": Залужний прокоментував російський удар по Сумам (фото)

Ексголовнокомандувач ЗСУ та повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний відреагував на ракетний удар РФ по Сумах. За словами дипломата, умисний ракетний обстріл цивільних є доказом того, що РФ не прагне рухатися до миру чи пропозицій припинення вогню.

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Про це повноважний посол України в Великій Британії написав на своїй сторінці в X.

За словами Залужного, у Вербну неділю люди збиралися на церковну службу, коли російська балістична ракета "влучила в житловий квартал міста Суми".

Допис Залужного в X (скриншот з ZaluzhnyiUA/X)

Посол України у Великій Британії відзначив, що внаслідок атаки загинуло багато людей, "ще більше було поранено, рятувальні роботи ще тривають".

"Умисний ракетний обстріл мирних жителів на велике християнське свято. Це — відповідь Росії на всі пропозиції миру та припинення вогню", — написав колишній головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, як в ЄС і США відреагували на удар РФ по Сумах. Зокрема, французький президент Емманюель Макрон заявив, що потрібно відшукати спосіб впливу на Кремль, щоб росіяни припинили вогонь.

Згодом президент України Зеленський повідомив, що рятувальні роботи в Сумах продовжуються. За словами глави держави, наразі 68 чоловіків було госпіталізовано, вісім з них наразі перебуваються в тяжкому стані.