"Потрібно застосувати силу": Макрон, Каллас, Наусєда і Келлог відреагували на атаку РФ на Суми

Президент Франції Емманюель Макрон висловив солідарність з українцями, які постраждали від атаки Російської Федерації на Суми зранку 13 квітня. Посадовець заявив, що потрібно відшукати спосіб впливу на Кремль, щоб росіяни припинили вогонь, ідеться у його дописі в X. У мережі також з'явились реакції представників США та ЄС.

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Фокус забрав реакції світових топполітиків на атаку РФ на Суми.

У своїй заяві Макрон нагадав громадськості, що лише росіяни хотіли війни, через яку українці втрачають життя. Крім того, сьогоднішній удар по Україні показує, що РФ не планує спинятись та припиняти вогонь. Зі слів французького президента, Кремль продовжує порушувати міжнародне право та зневажає дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа.

"Потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь. Жертвам, пораненим, усій Україні, яка чинить спротив, — наша солідарність, наша повага, наша відданість", — написав Макрон.

Атака на Суми - реакція Мактрона 13 квітня Фото: скриншот

На російський злочин в Сумах відреагувала верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. У дописі у соцмережі X вона написала про страждання українців, які на Вербну неділю зустріли російські ракети. Посадовиця наголосила, що Україна хоче безумовного припинення вогню, а РФ тим часом посилює атаки.

Атака на Суми - реакція Каї Каллас 13 квітня Фото: скриншот

Президент Литви Гітанас Науседа своєю чергою заявив, що ракетний удар по Сумах — це "ляпас усім, хто хоче миру". Також політик запропонував застосувати силу до РФ, щоб зупинити війну.

Атака на Суми - реакція Гітанаса Науседа 13 квітня Фото: скриншот

Радник Трампа з питань України Кіт Келлог відгукнувся на атаку РФ на Суми. Посадовець розкритикував дії росіян і вкотре наголосив, що глава Білого дому хоче якнайшвидше завершити війну.

"Атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію прицілювання, і це неправильно", — написав він.

Атака на Суми - реакція Кіта Келлога 13 квітня Фото: скриншот

На сторінці Білого дому та президента США Дональда Трампа поки що немає реакції на атаку РФ на Суми (удар відбувся близько 3 год ночі за часом Вашингтона).

Атака на Суми — деталі удару РФ 13 квітня

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 13 квітня опублікував відео атаки РФ на Суми. Атака відбулась зранку, коли люди йшли з церкви на Вербну неділю, пояснив глава держави. На відео бачимо загиблих українців у цивільному одязі, які лежать у центрі Сум між палаючими авто та пошкодженими будівлями. Глава Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що ЗС РФ запустили по місту дві балістичні ракети, ймовірно, "Іскандери" з касетними бойовими частинами. Одна з ракет вдарила по будівлі Сумського державного університету, підтвердив посадовець. Крім того, від російської атаки особливо сильно постраждав тролейбус, який саме проїжджав через площу. З його слів, у тролейбусі — найбільша кількість загиблих.

Журналісти показали будівлю Концерт-холлу Сумського ДУ, зруйнованого внаслідок атаки РФ на Суми. Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис з критикою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача Силами територіальної оборони. На думку нардепки, трагедія в Сумах сталась через чергове урочисте шикування та нагородження — традицію часів СРСР.

Нагадуємо, мер Конотопа Артем Семеніхін опублікував емоційне відео після атаки РФ на Суми та закликав Володимира Артюха піти у відставку.