"Ідіть у відставку": мер Конотопа емоційно звернувся до голови ОВА через удар по Сумах (відео)

Міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін після удару Російської Федерації по Сумах опублікував відео з критикою місцевої влади. Посадовець закликав піти у відставку голову ОВА Володимира Артюха. Він пообіцяв відкрити якусь таємницю увечері 13 квітня.

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Заява Артема Семеніхіна близько 14 год 13 квітня з'явилась на сторінці Facebook.

Фігурантами емоційної публікації конотопського міського голови є дві особи — Володимир Артюх, а також Красношапка [імовірно, ідеться про главу ГУ СБУ в Сумській області Олега Красношапку]. Семеніхін закликав їх піти у відставку до 18 год 13 квітня. Якщо вони цього не зроблять, то буде ще один ефір, у якому усі почують викриття топпосадовців.

"Якщо ти до 18:00 не станеш на коліна, скотина, і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, п*ла ти кончена. І якщо з тобою Красношапка, який також в темі й нічого не протидіяв цьому. [Якщо] не складете свої повноваження, [то] о 18:00, чорт, я розкажу, що відбулося. Скотина, б*н", — чути на відео.

У одному з наступних дописів Семеніхін додав, начебто Артюх тікав з місця удару РФ по Сумах, і при цьому "збивав дітей на своєму шляху".

Удар РФ по Сумах 13 квітня - Семеніхін про поведінку Артюха

Володимир Артюха поки що не коментував звернення Семеніхіна і не писав, чи планує іти у відставку. Водночас, з'явилась публікація глави офісу президента Андрія Єрмака, у якій він закликав "декого" не сваритись: імена не уточнюються.

Удар РФ по Сумах 13 квітня - Єрмак на реакції в мережах Фото: скриншот

Удар РФ по Сумах 13 квітня — деталі

Зазначимо, зранку 13 квітня Володимир Артюх та в.о. мера Сум Артем Кобзар підтвердили удар ЗС РФ по центру Сум. На цей час військова адміністрація повідомила про 32 загиблого, з них двоє дітей, та 84 поранених, серед них — 10 дітей. На відео свідків та ДСНС бачимо палаючі автомобілі в центрі міста, тіла загиблих людей на тротуарах, пошкоджені фасади будинків, повністю розтрощений тролейбус. Як заявив Артюх, росіяни запустили дві балістичні ракети з касетними бойовими частинами. Одна з них вдарила по концерт-холу Сумського державного університету: на кадрах від "Суспільного" показали пробиті наскрізь перекриття та розвалені стіни.

Президент України Володимир Зеленський опублікував незаблюрені кадри з місця удару РФ по Сумах. Глава держави заявив, що росіяни прицільно стріляють по цивільних у Вербну неділю. Тим часом з'явилась заява нардепки Мар'яни Безуглої. Політикиня припустила, що ціллю російського обстрілу могло стати нагородження військових, яке, можливо, відбуватись за 30 км від лінії фронту. При цьому Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача Силами територіальної оборони. Командування ще не реагувало на підозри, але на сторінці Facebook Сил ТрО є допис про 117 бригаду тероборони Сумської області, яку саме привітали з сьомою річницею.

Нагадуємо, 13 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар РФ по дитячому садочку у Київському районі обласного центру.