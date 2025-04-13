Найбільше жертв — у тролейбусі: РФ ударила по Сумах касетними боєголовками, — ОВА (відео)

Глава Сумської військової обласної адміністрації Володимир Артюх заявив, що Російська Федерація вдарила по центру Сум балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Посадовець повідомив, що рятувальники вивозять тіла загиблих. Найбільша кількість жертв — у тролейбусі.

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Заява Артюха з'явилась в ефірі телемарафону вдень 13 квітня, за кілька годин після удару РФ по Сумах.

Удар РФ по Сумах 13 квітня - коментар Артюха див. з 4:46

Артюх заявив, що удар балістикою з касетною бойовою частиною підтверджується посіченими стінами навколишніх будинків. Чиновник пояснив, що фасади побиті уражаючими елементами російської зброї. Також він повідомив про велику кількість жертв у тролейбусі, який потрапив під удар ракети ЗС РФ.

"Ми бачимо, де найбільше загинуло людей — це тролейбус, в якому люди знаходились і практично всі загинули, хто там був. Зараз проводиться евакуація тіл", — сказав він.

Посадовець додав, що у час російської повітряної атаки українці повертались з церкви, відзначаючи релігійне свято Вербну неділю. З його слів, серед постраждалих може бути багато дітей. Крім того, Артюх навів деякі деталі удару РФ. Було дві балістичних ракети: одна вдарила у певному місці (не вказав, куди саме), друга — по будівлі Сумського державного університету. Пошкоджена будівля університету — майданчик, на якому проходило навчання та різні заходи, уточнив глава ОВА.

"Всі завали уже обстежені, максимально пройшли по будівлях, в яких могли постраждати люди. Є люди, які посічені склом. Але завали всі перевірені, наразі більше рятувальних робіт не проводиться, бо всі завали розібрані", — пролунало в ефірі телемарафону.

Удар РФ по Сумах 13 квітня — деталі

Зазначимо, зранку 13 квітня у центрі Сум пролунало два вибухи внаслідок повітряного удару ЗС РФ. Військова адміністрація підтвердила удар, який росіяни завдали балістичними ракетами, ймовірно, "Іскандер". На відео з місця ураження бачимо розбиті автомобілі та повністю розтрощений тролейбус. Президент України Володимир Зеленський зробив заяву, у якій закликав світову громадські відреагувати на черговий воєнний злочин росіян. На цю хвилину відомо про 31 загиблого та понад 80 поранених.

Тим часом медіа "Суспільне" опублікувало кадри з концерт-холу Сумського державного університету. Журналістка показала повністю зруйноване приміщення, у якому ракета РФ пробила або обвалила бетонне перекриття.

Народна депутатка Мар'яна Безугла у Telegram розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача Сил територіальної оборони. Політикиня звинуватила топофіцерів у тому, що в Україні й далі живе спадок радянської армії, коли військових збирали для різних урочистостей та нагороджень. Через такий спадок, а також, ймовірно, витік секретних даних, відбувся удар РФ по Сумах, вважає вона.

Нагадуємо, вдень 5 квітня ЗС РФ вдарили балістикою з касетною бойовою частиною по центру Кривого Рогу: загинуло 18 людей, з них дев'ятеро — діти.