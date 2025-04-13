Російський дрон "Молнія" влучив у дитячий садок у Харкові: подробиці (фото)

Російський БПЛА вдень у неділю, 13 квітня, влучив у дошкільний заклад у Харкові.

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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, росіяни вдарили БПЛА "Молнія" по дитячому садочку, який розташований у Київському районі.

У закладі вибиті вікна, також пошкоджений фасад будівлі. Водночас у навколишніх багатоквартирних будинках вибиті вікна.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що наслідки "прильоту" перевіряють профільні служби.

Про загиблих чи постраждалих внаслідок атаки наразі невідомо.

Вирва від вибуху біля дитячого садочку у Харкові Фото: Скріншот

Місцеві канали публікують наслідки удару по закладу. На фото помітно, що у будівлі садку, який вже обстежують працівники ДСНС, вибиті вікна та пошкоджена покрівля.

Рятувальники біля дитячого садочку у Харкові Фото: monitor1654 Рятувальники біля дитячого садочку у Харкові Фото: monitor1654

Нагадаємо, вранці 13 квітня ЗС РФ вдарили двома балістичними ракетами по центру Сум, внаслідок чого загинуло понад 20 людей, з них 1 дитина. Також постраждало понад 80 людей.

Керівник Сумської військової обласної адміністрації Володимир Артюх повідомив, що одна з ракет влучила по будівлі Сумського державного університету, де проводять навчання та різноманітні заходи.

Також Фокус писав, що вночі росіяни тричі вдарили дронами по Харкову, й два удари прийшлися по Немишлянському району. Міський голова Ігор Терехов повідомляв про одного постраждалого внаслідок атаки.