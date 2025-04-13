Российский дрон "Молния" попал в детский сад в Харькове: подробности (фото)

Российский БПЛА днем в воскресенье, 13 апреля, попал в дошкольное учреждение в Харькове.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, россияне ударили БПЛА "Молния" по детскому саду, который расположен в Киевском районе.

В заведении выбиты окна, также поврежден фасад здания. В то же время в окружающих многоквартирных домах выбиты окна.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что последствия "прилета" проверяют профильные службы.

О погибших или пострадавших в результате атаки пока неизвестно.

Воронка от взрыва возле детского сада в Харькове Фото: Скриншот

Местные каналы публикуют последствия удара по заведению. На фото заметно, что в здании сада, который уже обследуют работники ГСЧС, выбиты окна и повреждена кровля.

Спасатели возле детского сада в Харькове Фото: monitor1654 Спасатели возле детского сада в Харькове Фото: monitor1654

Напомним, утром 13 апреля ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по центру Сум, в результате чего погибли более 20 человек, из них 1 ребенок. Также пострадали более 80 человек.

Руководитель Сумской военной областной администрации Владимир Артюх сообщил, что одна из ракет попала по зданию Сумского государственного университета, где проводят обучение и различные мероприятия.

Также Фокус писал, что ночью россияне трижды ударили дронами по Харькову, и два удара пришлись по Немышлянскому району. Городской голова Игорь Терехов сообщал об одном пострадавшем в результате атаки.