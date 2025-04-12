Россияне ударили по Киеву и Харькову "шахедами": в обоих городах пожары и разрушения, что известно

В ночь с 11 на 12 апреля российские оккупационные войска нанесли атаки дронами по Киеву и Харькову, применив БпЛА типа "шахед".

Related video

О последствиях вражеской атаки в столице Украины сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Вследствие вражеской атаки, падения обломков сбитых БпЛА зафиксировано возгорание в Святошинском и Дарницком районах Киева. Поврежден частный дом и нежилое здание", — говорится в сообщении.

В КГВА уточнили, что на месте происшествия уже работают спасатели, а информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Впоследствии городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что известно о по меньшей мере двух пострадавших.

"Уже двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь", — написал Кличко.

Он уточнил, что в Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, разрушен частный дом, но пострадавших нет.

Удар ВС РФ по Харькову

После 4 ночи городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне трижды ударили по городу.

"Есть три удара по Харькову БПЛА типа Шахед, два из них в Немышлянском районе", — написал Терехов.

О взрывах в Харькове несколько раз также сообщал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Информации о масштабах нанесенных россиянами разрушений местные власти не сообщали, однако после 5 утра Игорь Терехов предоставил информацию о пострадавших.

"На данную минуту есть один пострадавший от прилетов шахедов по Харькову. Состояние — предварительно — легкое", — подчеркнул Терехов.

Напомним, вечером 9 апреля ВС РФ ударили "шахедами" по Киеву, в результате чего в столице произошли возгорания зданий и разрушения помещений.

В ночь на 9 апреля ВС РФ нанесли удар "шахедами" по Краматорску, один из которых попал в жилой дом.