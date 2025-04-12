Росіяни вдарили по Києву та Харкову "шахедами": в обох містах пожежі та руйнування, що відомо

У ніч з 11 на 12 квітня російські окупаційні війська завдали атаки дронами по Києву та Харкову, застосувавши БпЛА типу "шахед".

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Про наслідки ворожої атаки у столиці України повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Ввнаслідок ворожої атаки, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано займання в Святошинському та Дарницькому районах Києва. Пошкоджено приватний будинок та нежитлову будівлю", — йдеться у повідомленні.

В КМВА уточнили, що на місці події вже працюють рятувальники, а інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що відомо про щонайменше двох постраждалих.

"Вже двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу", — написав Кличко.

Він уточнив, що у Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, зруйнований приватний будинок, але постраждалих немає.

Удар ЗС РФ по Харкову

Після 4 ночі міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни тричі вдарили по місту.

"Маємо три удари по Харкову БПЛА типу Шахед, два з них у Немишлянському районі", — написав Терехов.

Про вибухи у Харкові кілька разів також сповіщав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Інформації щодо масшатбів завданих росіянами руйнувань місцева влада не повідомляла, проте після 5-ї ранку Ігор Терехов надав інморацію щодо постраждалих.

"На дану хвилину є один постраждалий від прильотів шахедів по Харкову. Стан — попередньо — легкий", — наголосив Терехов.

Нагадаємо, надвечір 9 квітня ЗС РФ вдарили "шахедами" по Києву, внаслідок чого у столиці стались займання будівель та руйнування помешкань.

У ніч на 9 квітня ЗС РФ завдали удару "шахедами" по Краматорську, один з яких влучив у житловий будинок.