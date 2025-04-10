ЗС РФ атакували Київ "шахедами": в столиці спалахнули пожежі та є руйнування, деталі

Надвечір 9 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами типу "шахед" по Києву, внаслідок чого у столиці стались займання будівель та руйнування помешкань.

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Про атаку ворожих безпілотників повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Внаслідок падіння уламків сталося займання на 4 поверсі чотириповерхового будинку в Подільському районі столиці", — написав Кличко о пів на 11 вечора.

Через 40 хвилин після цього пожежу у будинку локалізували.

Водночас вже після опівночі уламки "шахедів" впали на територію складських приміщень у Голосіївському районі столиці.

"Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі", — зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

У соціальних мережах з'явилися також фото з пожежею.

Пожежа у Києві через атаку "шахедів" Фото: соцмережі

Крім того, о пів на першу ночі в КМВА повідомили про те, що у Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю.

"Попередньо заблокована людина. На місце прямують рятувальники", — наголосили в КМВА.

На момент публікації матеріалу інформації про загиблих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня ЗС РФ завдали удару "шахедами" по Краматорську, один з яких влучив у житловий будинок.

Надвечір 8 квітня ЗС РФ атакували "шахедами" Дніпро та Харків, внаслідок чого в обох містах є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.