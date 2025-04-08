РФ вдарила "шахедами" по Харкову та Дніпру: горять будівлі, є постраждалі, що відомо

Надвечір 8 квітня російські окупаційні війська атакували "шахедами" Дніпро та Харків, внаслідок чого в обох містах є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

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Про вибухи у Харкові повідомив його голова Ігор Терехов, а про удари дронів по Дніпру — голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи у Харкові

Про перший приліт Ігор Терехов повідомив о 21 годині.

"У Харкові приліт по Київському району. На місці — пожежа", — написав Терехов.

Згодом він уточнив, що горить господарча споруда, а в сам об'єкт влучили двічі.

О 21:39 Терехов повідомив про третій вибув, але вже в Індустріальному районі Харкова.

"В Індустріальному районі міста, в наслідок атаки ворожих безпілотників, горять складські приміщення. Про постраждалих інформація на дану хвилину не надходила", — зазначив Терехов.

Після 22 у Харкові пролунала ще серія вибухів, а на місці влучань, зокрема спалахнули пожежі.

"Харків під масованою атакою ворожих дронів. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів", — підкреслив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас Ігор Терехов нарахував за один вечір більше 20-ти прильотів.

На момент публікації матеріалу було відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу Харкова в Основʼянському районі. Щодо ударів по інших районах — інформація уточнювалась.

Атака "шахедів" на Дніпро

До Дніпра група ворожих "шахедів" залетіла о 22:00, а вже через годину у місті почали надходити повідомлення про пожежі.

"Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто", — написав Сергій Лисак о 22:58.

А вже після 23:30 голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок російської атака по Дніпру постраждали вже 14 людей.

"Половина потерпілих – ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта – у середньому. Лікарі увесь час поряд", — наголосив Лисак.

Він уточнив, що у людей різані рани, осколкові ураження, забої та черепно-мозкові травми.

"Деяким знадобилася допомога через сильний стрес", — додав Лисак.

Нагадаємо, 4 квітня ЗС РФ вдарили по ресторану у Кривому Розі, внаслідок чого загинули 19 людей.

Уночі 6 квітня Росія масовано атакувала Київську область — на область летіло шість ракет.