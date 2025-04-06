На Київщину летіло 6 балістичних ракет: в Повітряних силах розповіли, скільки вдалось збити

Уночі 6 квітня Росія масовано атакувала Київську область – на область летіло шість ракет. Вдалось збити лише одну.

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Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Балістичні ракети, яких було, власне, шість вдалось знищити лише одну. Решта — є, на жаль, влучання", — розповів представник Повітряних сил України.

За його словами, деяка кількість ракет була знищена та подавлена силами радіоелектронної боротьби. Таким чином вони не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні 132 засобами повітряного нападу противника — 23 ракетами різних типів та 109 ударними БпЛА (безпілотники-імітатори інших типів). Силами протиповітряної оборони було збито 13 ракет та 40 "Шахедів", а внаслідок російської атаки постраждало декілька областей — зокрема, Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

Внаслідок ракетної атаки Росії по Києву було серйозно пошкоджено будівлі, де розміщувалися редакції телеканалів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". В результаті постраждали офіси телеканалів FREEДОМ, "Дім", міжнародні діджитал-редакції UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês та сервісні служби підприємства.

Атаку вже коментував Юрій Ігнат. Він зазначив, що Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні й почала більше використовувати балістичні ракети, в цілому модернізуючи свою техніку.