Внаслідок атаки РФ у Києві пошкоджено офіси українських і міжнародних ЗМІ (відео, фото)

У ніч на 6 квітня внаслідок ракетної атаки Росії по Києву було серйозно пошкоджено будівлі, де розміщувалися редакції телеканалів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". В результаті постраждали офіси телеканалів FREEДОМ, "Дім", міжнародні діджитал-редакції UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês та сервісні служби підприємства.

Related video

Про це повідомляє інформаційний портал FREEДОМ.

За попередніми даними, внаслідок удару зруйновано новий ньюзрум телеканалу FREEДОМ, приміщення для оновленої студії, яка будувалась після попереднього обстрілу 12 лютого. Канал наразі продовжує мовлення з резервної студії.

У бізнес-центрі, де знаходилися редакції, зруйновано три верхні поверхи, а нижні — серйозно пошкоджені та непридатні до роботи. Поруч із будівлею утворилась велика вирва. Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС, тривають слідчі дії.

За інформацією генеральної директорки "МПІУ" Юлії Бін, наразі на місці працює Державна служба України з надзвичайних ситуацій — рятувальники розбирають завали, також там знаходяться слідчі. Приміщення непридатні до роботи, однак поки неможливо встановити масштаб заподіяної шкоди. В результаті атаки постраждалих немає, робота продовжується.

"Це вже друга атака менше, ніж за два місяці. Зараз фактично зруйновані саме ті приміщення, де працював діджитал та сервісні служби, і куди ми перевели частину колективу та виробничих потужностей після лютневого обстрілу. Саме тут ми готували до запуску оновлену студію FREEДОМ, проводили інші відновлювальні роботи", — додала вона.

Атака телеканалу FREEДОМ: що відомо

Нагадаємо, 12 лютого Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами. Тоді внаслідок ранкового удару військ Росії балістичними ракетами по Києву постраждав офіс телеканалу FREEДОМ. Тоді в офісі телеканалу були пошкоджені вікна та робоче обладнання.

Додамо, що у ніч на 6 квітня 2025 року росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами". В результаті одна людина загинула, ще декілька осіб постраждало.