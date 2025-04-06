В результате атаки РФ в Киеве повреждены офисы украинских и международных СМИ (видео, фото)

В ночь на 6 апреля в результате ракетной атаки России по Киеву были серьезно повреждены здания, где размещались редакции телеканалов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". В результате пострадали офисы телеканалов FREEДОМ, "Дом", международные диджитал-редакции UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês и сервисные службы предприятия.

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Об этом сообщает информационный портал FREEДОМ.

По предварительным данным, в результате удара разрушен новый ньюзрум телеканала FREEДОМ, помещение для обновленной студии, которая строилась после предыдущего обстрела 12 февраля. Канал пока продолжает вещание из резервной студии.

В бизнес-центре, где находились редакции, разрушены три верхних этажа, а нижние — серьезно повреждены и непригодны к работе. Рядом со зданием образовалась большая воронка. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС, продолжаются следственные действия.

По информации генерального директора "МПИУ" Юлии Бин, сейчас на месте работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям — спасатели разбирают завалы, также там находятся следователи. Помещения непригодны к работе, однако пока невозможно установить масштаб причиненного ущерба. В результате атаки пострадавших нет, работа продолжается.

"Это уже вторая атака меньше, чем за два месяца. Сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы, и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела. Именно здесь мы готовили к запуску обновленную студию FREEДОМ, проводили другие восстановительные работы", — добавила она.

Атака телеканала FREEДОМ: что известно

Напомним, 12 февраля Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами. Тогда в результате утреннего удара войск России баллистическими ракетами по Киеву пострадал офис телеканала FREEДОМ. Тогда в офисе телеканала были повреждены окна и рабочее оборудование.

Добавим, что в ночь на 6 апреля 2025 года россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами". В результате один человек погиб, еще несколько человек пострадали.