На Киевщину летело 6 баллистических ракет: в Воздушных силах рассказали, сколько удалось сбить

Ночью 6 апреля Россия массированно атаковала Киевскую область — на область летело шесть ракет. Удалось сбить только одну.

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Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Баллистические ракеты, которых было, собственно, шесть удалось уничтожить только одну. Остальные — есть, к сожалению, попадания", — рассказал представитель Воздушных сил Украины.

По его словам, некоторое количество ракет было уничтожено и подавлено силами радиоэлектронной борьбы. Таким образом они не достигли своих целей.

Напомним, в ночь на 6 апреля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине 132 средствами воздушного нападения противника — 23 ракетами различных типов и 109 ударными БпЛА (беспилотники-имитаторы других типов). Силами противовоздушной обороны было сбито 13 ракет и 40 "Шахедов", а в результате российской атаки пострадало несколько областей — в частности, Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

В результате ракетной атаки России по Киеву были серьезно повреждены здания, где размещались редакции телеканалов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". В результате пострадали офисы телеканалов FREEДОМ, "Дом", международные диджитал-редакции UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês и сервисные службы предприятия.

Атаку уже комментировал Юрий Игнат. Он отметил, что Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине и начала больше использовать баллистические ракеты, в целом модернизируя свою технику.