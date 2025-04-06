Тактика ударів змінилась: РФ збільшила кількість балістики при обстрілах України, — Ігнат

Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні й почала більше використовувати балістичні ракети, в цілому модернізуючи свою техніку.

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Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ворог з початку 24-го року наростив відсоток саме балістики. Крилатих ракет відсотково менше, а балістичних стає більше, бо балістичні ракети збиваються Patriot", — уточнив він.

За словами Юрія Ігната, ворог модернізує свою техніку. Зокрема, з початку застосування "Шахедів" восени 2022 року вони видозмінились — стали чорними й отримали ряд модифікацій щодо наведення супутникової навігації. Також Російська Федерація модернізує і балістику.

"Ми бачимо, що при появі у нас систем Patriot почали показувати гарні результати збиття "Кинджалів", було збиття "Іскандерів". Зараз це робити складніше, адже ворог все ж таки модернізує також балістичні ракети. Звісно, Україна цією інформацією ділиться із західними партнерами", — додав представник Повітряних сил.

Він також розповів, що в ніч на 6 квітня на Київ та область летіло шість балістичних ракет. Силам ППО вдалось збити лише одну.

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами та "Шахедами". В результаті атаки одна людина загинула, ще декілька осіб було поранено.

Додамо, що внаслідок ракетної атаки Росії по Києву було серйозно пошкоджено будівлі, де розміщувалися редакції телеканалів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". В результаті постраждали офіси відразу декількох телеканалів. Нині на місці працюють рятувальник.