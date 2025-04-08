РФ ударила "шахедами" по Харькову и Днепру: горят здания, есть пострадавшие, что известно

К вечеру 8 апреля российские оккупационные войска атаковали "шахедами" Днепр и Харьков, в результате чего в обоих городах есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры.

Related video

О взрывах в Харькове сообщил его глава Игорь Терехов, а об ударах дронов по Днепру — глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Харькове

О первом прилете Игорь Терехов сообщил в 21 час.

"В Харькове прилет по Киевскому району. На месте — пожар", — написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что горит хозяйственная постройка, а в сам объект попали дважды.

В 21:39 Терехов сообщил о третьем выбытии, но уже в Индустриальном районе Харькова.

"В Индустриальном районе города, в результате атаки вражеских беспилотников, горят складские помещения. О пострадавших информация на данную минуту не поступала", — отметил Терехов.

После 22 в Харькове прогремела еще серия взрывов, а на месте попаданий, в частности вспыхнули пожары.

"Харьков под массированной атакой вражеских дронов. В городе прозвучало не менее 15 взрывов", — подчеркнул председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В то же время Игорь Терехов насчитал за один вечер более 20-ти прилетов.

На момент публикации материала было известно о двух пострадавших в результате обстрела Харькова в Основянском районе. Относительно ударов по другим районам — информация уточнялась.

Атака "шахедов" на Днепр

В Днепр группа вражеских "шахедов" залетела в 22:00, а уже через час в городе начали поступать сообщения о пожарах.

"В результате атаки БпЛА в городе произошли пожары. Предварительно, есть повреждения частных домов и авто", — написал Сергей Лысак в 22:58.

А уже после 23:30 председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что в результате российской атака по Днепру пострадали уже 14 человек.

"Половина пострадавших — госпитализированы. Один человек остается в тяжелом состоянии, остальные — в среднем. Врачи все время рядом", — подчеркнул Лысак.

Он уточнил, что у людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы и черепно-мозговые травмы.

"Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса", — добавил Лысак.

Напомним, 4 апреля ВС РФ ударили по ресторану в Кривом Роге, в результате чего погибли 19 человек.

Ночью 6 апреля Россия массированно атаковала Киевскую область — на область летело шесть ракет.