"Нужно применить силу": Макрон, Каллас, Науседа и Келлог отреагировали на атаку РФ на Сумы

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с украинцами, которые пострадали от атаки Российской Федерации на Сумы утром 13 апреля. Чиновник заявил, что нужно отыскать способ воздействия на Кремль, чтобы россияне прекратили огонь, говорится в его посте в X. В сети также появились реакции представителей США и ЕС.

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В своем заявлении Макрон напомнил общественности, что только россияне хотели войны, из-за которой украинцы теряют жизни. Кроме того, сегодняшний удар по Украине показывает, что РФ не планирует останавливаться и прекращать огонь. По словам французского президента, Кремль продолжает нарушать международное право и пренебрегает дипломатические усилия президента США Дональда Трампа.

"Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь. Жертвам, раненым, всей Украине, которая оказывает сопротивление, — наша солидарность, наше уважение, наша преданность", — написал Макрон.

Атака на Сумы — реакция Мактрона 13 апреля Фото: скриншот

На российское преступление в Сумах отреагировала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. В заметке в соцсети X она написала о страданиях украинцев, которые на Вербное воскресенье встретили российские ракеты. Чиновница подчеркнула, что Украина хочет безусловного прекращения огня, а РФ тем временем усиливает атаки.

Атака на Сумы — реакция Кайи Каллас 13 апреля Фото: скриншот

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь заявил, что ракетный удар по Сумах — это "пощечина всем, кто хочет мира". Также политик предложил применить силу к РФ, чтобы остановить войну.

Атака на Сумы — реакция Гитанаса Науседа 13 апреля Фото: скриншот

Советник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог откликнулся на атаку РФ на Сумы. Чиновник раскритиковал действия россиян и в очередной раз подчеркнул, что глава Белого дома хочет как можно быстрее завершить войну.

"Атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье переходит всякую грань приличия. Есть десятки погибших и раненых гражданских. Как бывший военачальник, я понимаю прицеливание, и это неправильно", — написал он.

Атака на Сумы — реакция Кита Келлога 13 апреля Фото: скриншот

На странице Белого дома и президента США Дональда Трампа пока нет реакции на атаку РФ на Сумы (удар произошел около 3 часов ночи по времени Вашингтона).

Атака на Сумы — детали удара РФ 13 апреля

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля опубликовал видео последствий атаки РФ на Сумы. Атака состоялась утром, когда люди шли из церкви на Вербное воскресенье, пояснил глава государства. На видео видим погибших украинцев в гражданской одежде, которые лежат в центре Сум между горящими авто и поврежденными зданиями. Глава Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что ВС РФ запустили по городу две баллистические ракеты, вероятно, "Искандеры" с кассетными боевыми частями. Одна из ракет ударила по зданию Сумского государственного университета, подтвердил чиновник. Кроме того, от российской атаки особенно сильно пострадал троллейбус, который как раз проезжал через площадь. По его словам, в троллейбусе — наибольшее количество погибших.

Журналисты показали здание Концерт-холла Сумского ГУ, разрушенного в результате атаки РФ на Сумы. Между тем народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала сообщение с критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сирского и командующего Силами территориальной обороны. По мнению нардепа, трагедия в Сумах произошла из-за очередного торжественного построения и награждения — традиции времен СССР.

Напоминаем, мэр Конотопа Артем Семенихин опубликовал эмоциональное видео после атаки РФ на Сумы и призвал Владимира Артюха уйти в отставку.