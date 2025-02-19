Залужный назвал ошибку, которую допустил в первые годы войны РФ: детали (видео)

Российская Федерация готова платить огромную цену за небольшие достижения на поле боя, заявил экс-командующий ВСУ Валерий Залужный. Генерал озвучил направления, с которыми у Украины не все в порядке.

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Посол Украины в Великобритании и экс-командующий Вооруженных сил Валерий Залужный признал ошибку, которую допустил в начале российско-украинской войны. По мнению генерала в отставке, большие потери живой силы должны были бы остановить Кремль и заставить изменить планы. Как выяснилось, это была недейственная тактика и враг не изменил планов. Об ошибочных оценках поведения россиян Залужный рассказал на онлайн-мероприятии медиа NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях".

Залужный ответил на вопрос главного редактора NV, который интересовался, есть ли какое-то количество потерь РФ, которое остановит войну. Генерал подтвердил, что действительно ошибался, когда думал, что колоссальное количество погибших заставит Кремль изменить планы. По его словам, в итоге выяснилось, что в России человеческая жизнь ничего не стоит и в Кремле готовы положить большое количество солдат для достижения целей. При этом Залужный все же признал, что и дальше надо пытаться нанести врагу максимальные потери.

"Это была абсолютно моя ошибка. Вероятнее всего, что человеческий ресурс для России является самым дешевым. Поэтому это нужно учитывать. И, пожалуй, максимальное нанесение потерь противнику в сегодняшний день остается актуальным", — прозвучало в эфире.

Заявление Залужного — детали

Кроме признания своей ошибки, Залужный рассказал, что нужно Украине для продолжения боевых действий и победы. Он пояснил — Силы обороны должны иметь оружие, адекватное условиям, в которых проходит война. При этом уже есть определенные достижения в применении беспилотных систем и систем ситуационной осведомленности. Между тем генерал в отставке озвучил три направления, с которыми у Украины не все в порядке:

РФ более массово применяет дроны на оптоволокне, тогда как ВСУ в этом направлении отстают;

российские самолеты массово запускают управляемые авиабомбы, и этому пока нечего противопоставить;

Кремль не учитывает потери, тогда как "мы не можем себе позволить использовать то количество человеческого ресурса, которые есть в Российской Федерации и платить ту цену за те незначительные победы, которые они сейчас имеют".

"[Мы видим сегодня, что на сегодня мы несколько отстаем] благодаря сочетанию этих трех компонентов. Как это будет развиваться дальше с точки зрения технологии войны, будем смотреть", — сказал Залужный.

Отметим, 27 января Валерий Залужный опубликовал колонку на портале "Украинской правды", в которой рассмотрел опыт прошлого для победы в войнах с диктаторами. Генерал объяснил, что дикторские режимы всегда ошибаются, и это дает надежду на успех. Кроме того, он перечислил еще три фактора, которые помогут украинцам. Факторы касаются событий на поле боя и системы, которая поможет Украине выживать во время длительной войны.

Напоминаем, 10 февраля агентство CNN рассказало о позиции Белого дома относительно замены президента Владимира Зеленского на экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.