На выборах до конца 2025 года настаивает спецпредставитель президента США Кейт Келлог. И их вероятным победителем может стать именно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для президента США Дональда Трампа при заключении мира с Россией, чем действующий президент Владимир Зеленский. К такому выводу пришел международный корреспондент Ник Пейтон Уолш из CNN.

Он напомнил, что отставной генерал Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил спецпосланником по Украине и РФ, выступил за проведение в Украине президентских и парламентских выборов до конца 2025 года о чем сообщил 1 февраля. А, согласно опросам, именно Залужный может стать следующим президентом Украины.

"Разговоры о выборах вызвали неконтролируемые спекуляции вокруг Киева о будущем Зеленского. На прошлой неделе он давал длинные интервью, временами проявляя гнев и беспокойство из-за того, что Украина может не оказаться в центре каких-либо переговоров", — Уолш отмечает, что Зеленский уверен в том, что это "не официальный план президента Трампа", но заявляет, что "Зеленский больше не является непреодолимой фигурой".

Кейт Келлог обсудит с союзниками видение мира в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Затем, как ожидается, через четыре дня он посетит Киев.

План мира Келлога предполагает получение Украиной большей военной помощи при условии переговоров и прекращения огня, за которым могло последовать размещение европейских миротворцев вдоль линии фронта.

Келлог также предположил, что первоначальное прекращение огня может быть временем для выборов в Украине, если какое-либо перемирие закрепиться. Уолш заявляет, что призыв Келлога к выборам в Украине – это способ заставить Зеленского, медленно отойти в сторону, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

"Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет", — говорит Уолш и напоминает, что у президентов Украины и США были напряженные отношения с момента первого срока последнего из-за требования Трампа провести расследование в отношении семьи Байдена.

На любых будущих выборах президента Украины, согласно всем опросам лидирует Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, который сейчас является послом Украины в Великобритании. И выборы могут дать шанс Зеленскому отступить и предоставить возможность новому лицу, без неудобного бэкграунда договориться о более широкой сделке.

"Залужный мог бы командовать лояльностью вооруженных сил Украины для не совсем идеального соглашения с Москвой", — отмечает журналист, но в этом плане многое может пойти не по плану. Хаос выборов может породить несовершенный или оспариваемый результат. А в бюллетень могут попасть пророссийские кандидаты.

Еще одним препятствием для мира является то, хочет ли Кремль этого сейчас или вообще. Российские войска медленно, но верно продвигаются и неясно, почему Путин будет стремиться заморозить свое продвижение по линии фронта.

Напомним, почти 70% украинцев готовы отдать голоса экс-главе ВСУ Валерию Залужному, свидетельствуют данные Центра SOCIS. Люди выбирали между десятью кандидатами, а также могли назвать собственного или отказаться от голосования. В двух имитационных турах каждый раз выигрывал Залужный, хотя в "бюллетене" для голосования, были также пятый президент Украины Петр Порошенко и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.