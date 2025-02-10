Залужний замість Зеленського: чому в Білому домі наполягають на виборах в Україні, — CNN

На виборах до кінця 2025 року наполягає спецпредставник президента США Кейт Келлог. І їхнім імовірним переможцем може стати саме колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може стати зручнішою фігурою для президента США Дональда Трампа під час укладення миру з Росією, ніж чинний президент Володимир Зеленський. Такого висновку дійшов міжнародний кореспондент Нік Пейтон Волш із CNN.

Він нагадав, що відставний генерал Кіт Келлог, якого президент США Дональд Трамп призначив спецпосланцем щодо України та РФ, виступив за проведення в Україні президентських і парламентських виборів до кінця 2025 року, про що повідомив 1 лютого. А, згідно з опитуваннями, саме Залужний може стати наступним президентом України.

"Розмови про вибори викликали неконтрольовані спекуляції навколо Києва про майбутнє Зеленського. Минулого тижня він давав довгі інтерв'ю, часом проявляючи гнів і занепокоєння через те, що Україна може не опинитися в центрі будь-яких перемовин", — Волш зазначає, що Зеленський впевнений у тому, що це "не офіційний план президента Трампа", але заявляє, що "Зеленський більше не є нездоланною фігурою".

Кейт Келлог обговорить із союзниками бачення миру в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого. Потім, як очікується, через чотири дні він відвідає Київ.

План миру Келлога передбачає отримання Україною більшої військової допомоги за умови переговорів і припинення вогню, за яким могло б послідувати розміщення європейських миротворців уздовж лінії фронту.

Келлог також припустив, що початкове припинення вогню може бути часом для виборів в Україні, якщо будь-яке перемир'я закріпитися. Волш заявляє, що заклик Келлога до виборів в Україні — це спосіб змусити Зеленського, повільно відійти в сторону, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Зеленський зараз вступає у фазу, коли два найвпливовіші голоси в будь-якій мирній угоді не поділяють того загального захоплення, яке він викликав у Заходу впродовж трьох років", — каже Волш і нагадує, що президенти України та США мали напружені стосунки від часу першого терміну останнього через вимогу Трампа провести розслідування щодо сім'ї Байдена.

На будь-яких майбутніх виборах президента України, згідно з усіма опитуваннями, лідирує Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, який зараз є послом України у Великій Британії. І вибори можуть дати шанс Зеленському відступити і надати можливість новій особі, без незручного бекграунду, домовитися про ширшу угоду.

"Залужний міг би командувати лояльністю збройних сил України для не зовсім ідеальної угоди з Москвою", — зазначає журналіст, але в цьому плані багато що може піти не за планом. Хаос виборів може породити недосконалий або оскаржуваний результат. А в бюлетень можуть потрапити проросійські кандидати.

Ще однією перешкодою для миру є те, чи хоче Кремль цього зараз або взагалі. Російські війська повільно, але вірно просуваються і незрозуміло, чому Путін прагнутиме заморозити своє просування по лінії фронту.

Нагадаємо, майже 70% українців готові віддати голоси ексголові ЗСУ Валерію Залужному, свідчать дані Центру SOCIS. Люди обирали між десятьма кандидатами, а також могли назвати власного або відмовитися від голосування. У двох імітаційних турах щоразу вигравав Залужний, хоча в "бюлетені" для голосування були також п'ятий президент України Петро Порошенко і глава ГУР МОУ Кирило Буданов.