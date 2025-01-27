Путин как Гитлер: что важно делать Украине и миру для победы в войне, — Залужный

На первые захватнические действия Адольфа Гитлера и Владимира Путина мир реагировал одинаково, заявил экс-командующий ВСУ Валерий Залужный. Сегодня это привело к 11-летней войне. Учитывая сложившуюся ситуацию, он объяснил, что надо делать Украине.

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Россия получает поддержку Китая, Ирана, КНДР, но историки только через 100 лет смогут точно сказать, война РФ — это мировая война. В то же время мир имеет опыт двух глобальных войн, причем во Второй мировой победили кровавого диктатора, лидера нацистского Рейха Адольфа Гитлера. Прошлый опыт показывает, что даже самые страшные диктатуры есть способ победить. О том, как следует действовать Украине в нынешних условиях, экс-командующий ВСУ и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный написал в колонке на портале "Украинской правды".

Заявление Залужного — позиция относительно победы в войне

Колонка Залужного появилась в годовщину освобождения узников крупнейшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в городе Освенцим на юге Польши. Экс-командующий ВСУ сравнил обстоятельства, в которых действовал глава Рейха Адольф Гитлер 80 лет назад и нынешний глава РФ Владимир Путин. В итоге он отметил, что их действия в обоих случаях привели к большой войне. Союзники нашли способ победить Гитлера 80 лет назад, напомнил автор колонки. Залужный отметил, что существует реальная возможность уничтожить диктатора и завершить войну Путина. Он надеется, что победу принесут ошибки, к которым склонны диктаторы.

"Но точно (и история это подтверждает) чего не могут диктаторские режимы — не допускать фатальных ошибок", — написал он.

Идеи Залужного для завершения войны

Экс-военный назвал ориентировочное направление, в котором следует двигаться. По мнению Залужного, у Украины должна быть новая стратегия с такими шагами:

взятие под контроль ситуации на поле боя; создание системы, которая дает возможность выживать стране; внедрение новых технологических решений.

Аналогия между Гитлером и Путиным

Залужный перечислил исторические события, которые произошли 80 лет назад и в течение последних 11 лет, и стали ошибками западных политиков. Среди прочего, вспомнил об Олимпийских играх, которые в обоих случаях прошли накануне большой войны. Об обложке издания The Times с Гитлером и Путиным, об аннексии Австрии и Крыма и др. При этом как тогда, так и сейчас, мир занимается умиротворением агрессора, в то время как он приобретает новых союзников, заметил экс-командующий.

"Потому что пока Запад продолжал бояться "красных линий" Путина и читал молитву о необходимости избежания эскалации, вокруг России уже объединились Китай, Северная Корея и Иран", — говорится в колонке.

Кроме умиротворения, западные политики тормозили оказание помощи, отметил Залужный. Из-за этого война перешла в затяжную стадию, а на поле появились новейшие технологические решения, которые все изменили и принесли новые угрозы, написал он.

"Мы вошли в состояние затяжной войны, выход из которой еще впереди. На фронте появились новейшие технологии, которые уже становятся решающими и изменят глобальную безопасность будущего", — подытожил Залужный.

Отметим, генерал Залужный периодически публикует статьи с анализом текущей ситуации на российско-украинской войне. Одна из таких публикаций появилась в феврале 2024 года. В ней экс-командующий назвал три вещи, которые должна ввести Украина: предоставление ВСУ высокотехнологичного оружия, научиться воевать с ограниченными ресурсами, овладеть новыми методами ведения войны.

Напоминаем, 27 января издание Politico пообщалось с собственными источниками в ЕС, которые заявили о позитивных сигналах о завершении войны РФ.