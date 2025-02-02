"Никого не заинтересовало": генерал Назаров рассказал, что Залужный планировал наступление на Белгород

По словам тогдашнего советника экс-главкома ВСУ, Валерий Залужный еще в 2022 году озвучивал замыслы операций, которые Силы обороны реализовали после его отставки.

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Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и ныне посол в Великобритании Валерий Залужный в 2022 году предлагал наступление на российский Белгород, чтобы отодвинуть линию фронта и помешать оккупантам обстреливать Харьковскую область. Об этом сказал генерал-майор Виктор Назаров, который в то время был советником и консультантом Залужного, в интервью BBC.

Планы Валерия Залужного генерал вспомнил, оценивая успехи ВСУ в Курской области РФ в августе 2024 года. Он отметил, что эта операция не была уникальной.

"Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022 года, на одном из совещаний, на котором присутствовал я, в аппарате СНБО, мы такие готовили предложения и я в них лично участвовал", — сказал Виктор Назаров.

По его словам, замысел не реализовали из-за "политических вопросов".

Назаров утверждает, что детали всех операций, которые проводились Силами обороны до сих пор, были озвучены Валерием Залужным еще в 2022-м, а именно:

стабилизация линии фронта на Донбассе без активных наступательных действий;

воздушные операции для изоляции Крымского полуострова и лишения РФ возможности содержать там флот и авиационные базы;

наступательная, воздушная наступательная или дроновая операция вглубь территории России для ослабления экономического и энергетического потенциала врага, обстрелы российских энергообъектов;

перенос боевых действий на территорию РФ.

"Тогда в том варианте, который мы озвучивали, шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику", — пояснил Назаров.

Он добавил, что со своей стороны предлагал окружение или блокирование самого Белгорода, чтобы лишить россиян возможности бить по Харькову и создать угрозу для поставки ресурсов оккупантам на Донбассе.

"Речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород. Достаточно было принятия политического решения", — сказал генерал.

По его словам, поскольку эти замыслы не были реализованы, а Валерия Залужного сняли с должности главкома, они никого не заинтересовали.

"А потом началось то, что началось, и вот то, что мы видели в течение 2024 года", — отметил Назаров.

Харьков и Белгород на карте DeepState по состоянию на 1 февраля 2025 года Фото: Скриншот

Напомним, Валерий Залужный в своей авторской колонке сравнил действия Владимира Путина и Адольфа Гитлера и сказал, что, по его мнению, нужно сделать миру и Украине для победы в войне.

Также 27 января российские СМИ сообщали, что в Белгороде самоликвидировалась группа кадыровцев. Боевики подразделения "Ахмат" устроили взрыв в жилом доме.