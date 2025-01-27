Совершили взрыв в жилом доме: в Белгороде самоликвидировалась группа кадыровцев, — росСМИ

В обычном жилом доме в российском Белгороде группа боевиков подразделения "Ахмат" устроила взрыв: 17 окрестных домов пришлось эвакуировать.

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Один боевик погиб на месте, четверо со сложными травмами госпитализированы: такими последствиями завершилось хранение боеприпасов в жилом доме в российском Белгороде, где находились военные подразделения "Ахмат". Также из-за инцидента россиянам пришлось эвакуировать 17 окрестных домов. Случай произошел 25 января, как сообщили российские СМИ.

Сначала об инциденте сообщили местные СМИ, публикуя кадры пожара и последствий взрыва, и только тогда ситуацию прокомментировал городской голова Белгорода. Правда, он отметил, что пострадавших и погибших из-за инцидента нет.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет...Причины пожара выясняются. Происшествие не связано с обстрелами ВСУ", — сообщил белгородский мэр.

Однако даже после выяснения обстоятельств местные чиновники не сообщили о жертвах инцидента, замалчивая данные о раненых и погибшем. Причины взрыва российские власти также решили замалчивать. Но в местных СМИ уверенно заявляют: это детонация взрывчатки, которую кадыровцы хранили в жилом доме. Это журналистам удалось выяснить через источники в городских службах.

РосСМИ в Telegram | последствия взрыва в Белгороде

Также известно, что, кроме кадыровцев, пострадал местный полицейский, который прибыл на место после того, как получил информацию о взрыве. Что касается жилых домов, то еще два частных дома поблизости получили повреждения.

Российские журналисты также сообщили, что жилье, в котором находилась группа боевиков, не принадлежало им. Туда их впустила пожить владелица, которая объяснила, что из добрых побуждений предоставила им помещение "за коммуналку". Россиянка рассказывала, будто "прониклась" хорошими эмоциями к боевикам-кадыровцам, поэтому решила практически даром предоставить им условия для жилья.

На днях также взрыв прогремел во временно оккупированном украинском Бердянске. Там, по сообщению руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, взорвался автомобиль, из-за чего двое сотрудников ФСБ РФ погибли, еще один оказался в больнице в критическом состоянии. Об этом Фокус сообщал 23 января.

Также недавно Украина атаковала беспилотниками нефтебазу в Рязани. Под удары попали и Брянск, Московская область, Саратовская область (Энгельс), всего было задействовано около 120 беспилотников. В ходе атаки украинцам удалось повредить важные стратегические объекты, которые обеспечивали в том числе и российскую армию необходимым топливом и другими материалами. Событие произошло ночью 24 января.