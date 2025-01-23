Взорвался автомобиль: в Бердянске ликвидировали нескольких работников ФСБ, — Андрющенко

Утром во временно оккупированном городе прогремело: как выяснилось, взорвался автомобиль с тремя представителями российской ФСБ. Предварительно, двое погибли, один находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Трех агентов РФ, состоявших на службе ФСБ, предварительно, удалось "нейтрализовать" во временно оккупированном украинском городе Бердянск. Россияне как раз садились в автомобиль одного из сотрудников в микрорайоне Колония утром 23 января, когда произошло событие. Об этом рассказывают местные СМИ и руководитель Центра изучения оккупации, политик и активист Петр Андрющенко.

"Предварительно, в Бердянске взорвали трех ФСБшников. Два — навсегда, один в больнице до сих пор колеблется, остановиться ли у Кобзона", — сообщил Андрющенко.

Также, по некоторым неподтвержденным данным, вблизи инцидента могло находиться еще трое россиян, которые также получили ранения. Об этом сообщают местные жители.

В то же время подтверждений о ликвидации агентов российских спецслужб на официальном уровне пока нет. Также доподлинно неизвестно, кто именно стоит за этим.

Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел в Бердянске около 6 утра. Сразу после этого на место происшествия приехали полицейские, пожарные и медики. Пожар, вызванный взрывом, ликвидировали, а одного из агентов забрали на автомобиле "скорой" в местную больницу. Пока неизвестно, какие травмы получил россиянин и выживет ли он после этого.

Отметим, что агенты РФ оказались именно в этом районе неслучайно. Когда город оккупировали, на улице Маяковского, 40, где размещался Дом культуры "Дормаш", россияне обустроили офис ФСБ. Поэтому, вероятно, трое агентов РФ, которые стали жертвами взрыва, приехали на работу или как раз должны были возвращаться с работы домой.

Стоит обратить внимание, что во временно оккупированном украинском Бердянске уже не впервые случаются случаи, когда не (случайно) россияне получают травмы или повреждения. Недавно несколько российских солдат оказались в больнице с тяжелым отравлением после посещения местного забегаловки. Об этом стало известно 17 января.

Похожий на сегодняшний случай также произошел в Бердянске ранее, когда взорвали автомобиль председателя оккупационного совета Нечета. Самого коллаборанта тогда увезли в больницу, а само транспортное средство, в котором он находился, полностью сгорело. Инцидент произошел 24 декабря 2024 года.

Также известен случай, когда бердянские партизаны совместно с ГУР взорвали железнодорожный мост. Этим удалось сделать перевозку топлива, оружия и боеприпасов для российских войск в Бердянск невозможной. Об этом Фокус сообщал 28 октября 2024 года.