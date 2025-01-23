Вибухнув автомобіль: у Бердянську ліквідували кількох працівників ФСБ, – Андрющенко

Вранці у тимчасово окупованому місті прогриміло: як з’ясувалося, вибухнув автомобіль з трьома представниками російської ФСБ. Попередньо, двоє загинуло, один перебуває у важкому стані в лікарні.

Related video

Трьох агентів РФ, що перебували на службі ФСБ, попередньо, вдалося "нейтралізувати" у тимчасово окупованому українському місті Бердянськ. Росіяни саме сідали в автомобіль одного зі співробітників в мікрорайоні Колонія вранці 23 січня, коли відбулася подія. Про це розповідають місцеві ЗМІ та керівник Центру вивчення окупації, політик та активіст Петро Андрющенко.

"Попередньо, в Бердянську підірвали трьох ФСБшнікв. Два — назавжди, один в лікарні досі вагається, чи зупинитись у Кобзона", – повідомив Андрющенко.

Також, за деякими непідтвердженими даними, поблизу інциденту могло перебувати ще троє росіян, які також отримали поранення. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Водночас підтверджень щодо ліквідації агентів російських спецслужб на офіційному рівні поки що немає. Також достеменно невідомо, хто саме стоїть за цим.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів у Бердянську близько 6 ранку. Одразу після цього на місце події приїхали поліцейські, пожежники та медики. Пожежу, спричинену вибухом, ліквідували, а одного з агентів забрали на автомобілі "швидкої" до місцевої лікарні. Наразі невідомо, яких травм зазнав росіянин і чи виживе він після цього.

Зазначимо, що агенти РФ опинилися саме в цьому районі невипадково. Коли місто окупували, на вулиці Маяковського, 40, де розміщувався Будинок культури "Дормаш", росіяни облаштували офіс ФСБ. Тож, ймовірно, троє агентів РФ, які стали жертвами вибуху, приїхали на роботу або ж саме мали повертатися з роботи додому.

Варто звернути увагу, що в тимчасово окупованому українському Бердянську вже не вперше трапляються випадки, коли не(випадково) росіяни зазнають травм чи ушкоджень. Нещодавно кілька російських солдатів опинилися в лікарні з важким отруєнням після відвідин місцевого генделика. Про це стало відомо 17 січня.

Схожий на сьогоднішній випадок також відбувся у Бердянську раніше, коли підірвали автомобіль голови окупаційної ради Нечета. Самого колаборанта тоді відвезли в лікарню, а сам транспортний засіб, в якому він перебував, повністю згорів. Інцидент трапився 24 грудня 2024 року.

Також відомий випадок, коли бердянські партизани спільно з ГУР підірвали залізничний міст. Цим вдалося зробити перевезення палива, зброї та боєприпасів для російських військ в Бердянськ неможливим. Про це Фокус повідомляв 28 жовтня 2024 року.