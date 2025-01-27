Вчинили вибух в житловому домі: в Бєлгороді самоліквідувалася група кадирівців, – росЗМІ

У звичайному житловому будинку в російському Бєлгороді група бойовиків підрозділу "Ахмат" влаштувала вибух: 17 навколишніх будинків довелося евакуювати.

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Один бойовик загинув на місці, четверо зі складними травмами госпіталізовані: такими наслідками завершилося зберігання боєприпасів у житловому домі в російському Бєлгороді, де перебували військові підрозділу "Ахмат". Також через інцидент росіянам довелося евакуювати 17 навколишніх будинків. Випадок трапився 25 січня, як повідомили російські ЗМІ.

Спершу про інцидент повідомили місцеві ЗМІ, публікуючи кадри пожежі та наслідків вибуху, і тільки тоді ситуацію прокоментував міський голова Бєлгорода. Щоправда, він зазначив, що постраждалих та загиблих через інцидент немає.

"За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає…Причини пожежі з’ясовуються. Подія не пов’язана з обстрілами ЗСУ", – повідомив бєлгородський мер.

Однак навіть після з’ясування обставин місцеві чиновники не повідомили про жертв інциденту, замовчуючи дані про поранених та загиблого. Причини вибуху російська влада також вирішила замовчувати. Але у місцевих ЗМІ впевнено заявляють: це детонація вибухівки, яку кадирівці зберігали у житловому будинку. Це журналістам вдалося з’ясувати через джерела у міських службах.

РосЗМІ у Telegram | наслідки вибуху в Бєлгороді

Також відомо, що, окрім кадирівців, постраждав місцевий поліцейський, який прибув на місце після того, як отримав інформацію про вибух. Щодо житлових будинків, то ще дві приватні оселі поблизу зазнали ушкоджень.

Російські журналісти також повідомили, що житло, в якому перебувала група бойовиків, не належав їм. Туди їх впустила пожити власниця, яка пояснила, що з добрих міркувань надала їм приміщення "за комуналку". Росіянка розповідала, наче "пройнялася" хорошими емоціями до бойовиків-кадирівців, тому вирішила практично задарма надати їм умови для житла.

Днями також вибух пролунав у тимчасово окупованому українському Бердянську. Там, за повідомленням керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, вибухнув автомобіль, через що двоє працівників ФСБ РФ загинуло, ще один опинився в лікарні в критичному стані. Про це Фокус повідомляв 23 січня.

Також нещодавно Україна атакувала безпілотниками нафтобазу у Рязані. Під удари потрапили й Брянськ, Московська область, Саратовська область (Енгельс), всього було задіяно близько 120 безпілотників. В ході атаки українцям вдалося пошкодити важливі стратегічні об’єкти, які забезпечували в тому числі й російську армію необхідним паливом та іншими матеріалами. Подія відбулася вночі 24 січня.