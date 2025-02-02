"Нікого не зацікавило": генерал Назаров розповів, що Залужний планував наступ на Бєлгород

За словами тодішнього радника ексголовкома ЗСУ, Валерій Залужний іще у 2022 році озвучував задуми операцій, які Сили оборони реалізували після його відставки.

Related video

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та нині посол у Великій Британії Валерій Залужний у 2022 році пропонував наступ на російський Бєлгород, щоб відсунути лінію фронту та завадити окупантам обстрілювати Харківську область. Про це сказав генерал-майор Віктор Назаров, який на той час був радником і консультантом Залужного, в інтерв'ю BBC.

Плани Валерія Залужного генерал пригадав, оцінюючи успіхи ЗСУ в Курській області РФ в серпні 2024 року. Він зазначив, що ця операція не була унікальною.

"Як виникла ідея цього наступу? Ще коли був Залужний, в грудні 2022 року, на одній із нарад, на якій був присутній я, в апараті РНБО, ми такі готували пропозиції і я в них особисто брав участь", — сказав Віктор Назаров.

За його словами, задум не реалізували через "політичні питання".

Назаров стверджує, що деталі всіх операцій, які проводилися Силами оборони до сьогодні, були озвучені Валерієм Залужним іще у 2022-му, а саме:

стабілізація лінії фронту на Донбасі без активних наступальних дій;

повітряні операції для ізоляції Кримського півострову та позбавлення РФ можливості утримувати там флот й авіаційні бази;

наступальна, повітряна наступальна чи дронова операція вглиб території Росії для послаблення економічного й енергетичного потенціалу ворога, обстріли російських енергооб'єктів;

перенесення бойових дій на територію РФ.

"Тоді в тому варіанті, який ми озвучували, йшла мова про Бєлгородську область. Саме пропонувались такі напрямки дій для того, щоб створити дуже серйозну загрозу противнику", — пояснив Назаров.

Він додав, що зі свого боку пропонував оточення чи блокування самого Бєлгорода, щоб позбавити росіян змоги бити по Харкову та створити загрозу для постачання ресурсів окупантам на Донбасі.

"Мова йшла про те, щоб провести наступ на території Російської Федерації десь на стику Курської та Бєлгородської областей, в загальному напрямку на Бєлгород. Достатньо було прийняття політичного рішення", — сказав генерал.

За його словами, оскільки ці задуми не були реалізовані, а Валерія Залужного зняли з посади головкома, вони нікого не зацікавили.

"А потім почалося те, що почалося, і от те, що ми бачили впродовж 2024 року", — зазначив Назаров.

Харків і Бєлгород на мапі DeepState станом на 1 лютого 2025 року Фото: Скриншот

Нагадаємо, Валерій Залужний у своїй авторській колонці порівняв дії Володимира Путіна та Адольфа Гітлера та сказав, що, на його думку, потрібно зробити світові та Україні для перемоги у війні.

Також 27 січня російські ЗМІ повідомляли, що в Бєлгороді самоліквідувалася група кадирівців. Бойовики підрозділу "Ахмат" влаштували вибух у житловому будинку.