ЗСУ вдарили по командному пункту військ "Курськ" у Рильську: очевидці говорять про ракети ATACMS

Командний пункт угруповання "Курськ" ЗС РФ знищено високоточним ударом. "Дуже гучні" звуки чули жителі Курської області вранці і натякали на прильоти по військовому об'єкту.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вдарили по командному пункту угруповання військ "Курськ" російської армії в місті Рильськ Курської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"У результаті високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція — частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення можливості ефективно координувати бойові дії та логістику", — розповіло військове начальство.

Відстань від Рильська до кордону з Україною приблизно 300 км

Сили оборони України продовжують завдавати шкоди окупантам, руйнувати їхню систему управління і знижувати наступальний потенціал.

У Telegram-каналах міста вранці з 8:40 писали про "дуже гучні" звуки і нібито збиття п'яти ракет ATACMS. Очевидці в коментарях зазначали, що частина ракет досягла мети.

Російські військкори не повідомляли про приліт ракет по командному пункту ЗС РФ у Рильську.

Нагадаємо, російське командування могло відвести з Курської області солдатів із КНДР, оскільки вони зазнали великих втрат.

Фокус раніше писав про невдалу операцію російських морпіхів і десантників. Бійці 47-ї ОМБр ЗСУ вдарили скорострільними автогарматами по бронемашинах і танках ворога.