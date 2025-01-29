14 підбитих БМП і БМД, 3 танки Т-80: ЗС РФ провели невдалу операцію під Курськом, — Forbes (відео)

За словами журналістів, навколо Нікольського, одного з селищ гарнізону 47-ї ОМБр на західному краю виступу в Курській області, скупчується зруйнована техніка. Російська штурмова група на броньованих бойових машинах, танках і з пікапом рушила до українських позицій серед білого дня.

Related video

Російські морські піхотинці та десантники переправляють свої бронемашини до українських позицій у Курській області та натикаються на елітну 47-ту ОМБр ЗСУ і М2 Bradley. Про це пише Forbes.

Підсумок спроб ЗС РФ — гора уламків, що тліє та зростає.

"Росіяни відчайдушно намагаються звільнити Курську область і зазнають величезних втрат", — зазначив OSINT-аналітик Kriegsforscher і оператор дронів із 47-ї бригади.

Водночас видання зазначає, що це не означає, що Росія програє війну проти України. Україна, можливо, не відправляє так багато важко замінних транспортних засобів у практично самовбивчі місії, але все ж таки є серйозні проблеми вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Триденний наступ, що розпочався 18 січня, очолюваний російською 155-ю бригадою морської піхоти та 234-м десантно-штурмовим полком, залишив по собі 14 підбитих бойових машин БМП і БМД і три танки Т-80. Окрема нещодавня атака, в якій брало участь щонайменше чотири танки та бойові машини, а також пікап, завершилася знищенням більшості або всіх машин.

Попри те, що у ЗС РФ і військ КНДР була перевага в живій силі над українцями в Курській області в 60 до 20 тисяч осіб, росіяни та північнокорейці домоглися лише незначних успіхів.

Купа обвуглених уламків, що скупчується навколо Нікольського, одного з селищ гарнізону 47-ї ОМБр на західному краю виступу, свідчить про провал росіян. Бій був типовим. Російська штурмова група на броньованих бойових машинах і танках, з пікапом рушила до українських позицій серед білого дня.

Розвідувальні дрони виявили штурмову групу. FPV-дрони вихопили частину російської техніки. М2 Bradley 47-ї бригади завдавали ударів зі своїх скорострільних автогармат калібру 25 мм.

OSINT-аналітик зазначив, що не розуміє сенсу атакувати в тому самому місці, де ЗС РФ атакують уже третій місяць поспіль. Водночас він визнав, що росіяни досягли деяких успіхів. Але втрати Росії та Північної Кореї непорівнянні за будь-якими розумними мірками, зазначають автори публікації. ЗСУ заявили, що в Курську загинули та були поранені 30 000 росіян. Повідомляється, що в області постраждало близько 4 000 північнокорейців, включно з деякими високопоставленими офіцерами.

"Це перегони на виживання для обох армій. Росіяни витрачають свої останні механізовані резерви заради завоювання кількох метрів. Українці стримують їх і знекровлюють, але бригади недостатньо укомплектовані та через відсутність доступу до свіжих військ зменшуються в розмірах з кожною втратою. З огляду на динаміку, що конкурує, головне питання полягає в наступному: яка армія впаде першою?" — резюмує видання.

Нагадаємо, що в ЗСУ спростовують, що втратили позиції на Курахівському напрямку.

Також повідомлялося, що Бутусов перепросив за поширення відео військового з "бракованою" гранатою Ф-1.