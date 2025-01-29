14 подбитых БМП и БМД, 3 танка Т-80: ВС РФ провели неудачную операцию под Курском, — Forbes (видео)

По словам журналистов, вокруг Никольского, одного из поселков гарнизона 47-й ОМБр на западном краю выступа в Курской области, скапливается разрушенная техника. Российская штурмовая группа на бронированных боевых машинах, танках и с пикапом двинулась к украинским позициям средь бела дня.

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Российские морские пехотинцы и десантники переправляют свои бронемашины к украинским позициям в Курской области и натыкаются на элитную 47-ю ОМБр ВСУ и М2 Bradley. Об этом пишет Forbes.

Итог попыток ВС РФ — растущая гора тлеющих обломков.

"Россияне отчаянно пытаются освободить Курскую область и несут огромные потери", — отметил OSINT-аналитик Kriegsforscher и оператор дронов из 47-й бригады.

Вместе с тем издание отмечает, что это не означает, что Россия проигрывает войну против Украины. Украина, возможно, не отправляет так много трудно заменяемых транспортных средств в практически самоубийственные миссии, но все же есть серьезные проблемы вдоль 1000-километровой линии фронта.

Трехдневное наступление, начавшееся 18 января, возглавляемое российской 155-й бригадой морской пехоты и 234-м десантно-штурмовым полком, оставило после себя 14 подбитых боевых машин БМП и БМД и три танка Т-80. Отдельная недавняя атака, в которой участвовало не менее четырех танков и боевых машин, а также пикап, завершилась уничтожением большинства или всех машин.

Несмотря на то, что у ВС РФ и войск КНДР было преимущество в живой силе над украинцами в Курской области в 60 к 20 тысячам человек, россияне и северокорейцы добились лишь незначительных успехов.

Растущая куча обугленных обломков, скапливающаяся вокруг Никольского, одного из поселков гарнизона 47-й ОМБр на западном краю выступа, говорит о провале россиян. Бой был типичным. Российская штурмовая группа на бронированных боевых машинах и танках, с пикапом двинулась к украинским позициям средь бела дня.

Разведывательные дроны обнаружили штурмовую группу. FPV-дроны выхватили часть российской техники. М2 Bradley 47-й бригады наносили удары из своих скорострельных автопушек калибра 25 мм.

OSINT-аналитик отметил, что не понимает смысла атаковать в том же месте, где ВС РФ атакуют уже третий месяц кряду. Вместе с тем он признал, что россияне добились некоторых успехов. Но потери России и Северной Кореи несоизмеримы по любым разумным меркам, отмечают авторы публикации. ВСУ заявили, что в Курске погибли и были ранены 30 000 россиян. Сообщается, что в области пострадало около 4 000 северокорейцев, включая некоторых высокопоставленных офицеров.

"Это гонка на выживание для обеих армий. Россияне расходуют свои последние механизированные резервы ради завоевания нескольких метров. Украинцы сдерживают их и обескровливают, но бригады недостаточно укомплектованные и из-за отсутствия доступа к свежим войскам уменьшаются в размерах с каждой потерей. Учитывая конкурирующую динамику, главный вопрос заключается в следующем: какая армия рухнет первой?" — резюмирует издание.

Напомним, что в ВСУ опровергают, что потеряли позиции на Кураховском направлении.

Также сообщалось, что Бутусов извинился за распространение видео военного с "бракованной" гранатой Ф-1.