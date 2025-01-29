"Тема болезненная": Бутусов извинился за распространение видео военного с "бракованной" гранатой Ф-1

Военнослужащий пожаловался на гранату, якобы наполненную "мивиной". Юрий Бутусов заявил, что защитник не разобрался, но ситуация требует расследования.

Related video

Журналист Юрий Бутусов сообщил о бракованных гранатах Ф-1 и опубликовал видео, на котором военные сравнивают взрывную смесь с "мивиной". 28 января он извинился за дезинформацию.

О ситуации с гранатами — с 2:04

Бутусов публично извинился перед зрителями и читателями за публикацию о бракованных ручных гранатах Ф-1. Он пояснил, что опубликованный фрагмент распоряжения об отзыве партии гранат из-за неисправности — настоящий. Из Telegram-канала его не удаляли.

Видео с демонстрацией "бракованной" гранаты, по словам журналиста, также настоящее. Кадры с фронта прислал реальный военный, однако их в канале удалили. Бутусов предположил, что воин не разобрался в конструкции боеприпаса и не был знаком с его составом.

"Конечно, качество боеприпасов — тема болезненная. И вот иногда бывают такие вещи, когда люди, военнослужащие не могут разобраться сразу, записывают видеосообщения, направляют на обнародование, потому что получают одновременно и некоторые боевые распоряжения, которые тоже говорят о неисправности определенных видов боеприпасов. Ситуация требует, безусловно, расследования, и сейчас руководство Вооруженных сил разбирается", — заявил он.

Журналист добавил, что поставки брака в армии случаются. Он пообещал оказывать максимальное внимание каждому такому случаю. В то же время Бутусов заверил, что он и его команда в дальнейшем будут проверять информацию от военных более тщательно.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что "мивиной" на самом деле могли назвать тротил или изолятор. По его словам, из видео сделать вывод об исправности или неисправности гранаты нельзя.

OSINT-исследователь Special Kherson Cat сообщил, что россияне похвастались на телевидении БМП с дополнительной "броней". Машина с железным "мангалом" и "мохнатым" навесом находится в районе Часового Яра.