"Мивина" в гранатах: что на самом деле с "бракованным" оружием, полученным ВСУ, — обозреватель (видео)

Тротил имеет желтый цвет, порошкообразную структуру и не похож на красные цилиндры, которые показывают в мультфильмах, заявил военный обозреватель Александр Коваленко. Обозреватель рассказал, что могли обнаружить внутри гранат Ф-1.

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Внутри гранат Ф-1, которые оказались на передовой в руках бойцов ВСУ, мог быть и тротил в порошкообразном состоянии, и изоляция. Окончательный вывод можно сделать только после экспертизы. О том, какое вещество видели украинские военные и почему его назвали "мивиной", военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Telegram-каналу "Труха Украина".

Коваленко объяснил, что на видео может быть тротил или изолятор, но отнюдь не "мивина", как говорил боец ВСУ на видео из сети. Обозреватель описал, как выглядит тротил на самом деле. Как выяснилось, тротил — это желтое вещество, похожее на порошок или кристаллы, или "твердого типа". Тротил не похож на красные цилиндры из мультиков, сказал он. Тротил, который должен входить в состав гранат Ф-1, действительно похож на вещество из видео. С другой стороны, это мог быть изолятор, признал обозреватель.

"То, что действительно, как шутка, говорили о мивине, ни о какой мивине речь не может идти. А люди, которые очень хорошо понимают, какой состав имеет граната F1, они знают, что там в составе имеется еще и тротил", — слышно на видео.

На основе записи с "мивиной в гранатах" и на основе слов бойца невозможно сделать окончательный вывод о пригодности или непригодности средств поражения, отметил Коваленко.

"Я могу делать только промежуточные, которые, ну, мягко говоря, могут, что кого-то побудить делать вообще некорректные выводы", — сказал он.

Скандал в ВСУ — что известно о "мивине" в гранатах

Отметим, Фокус писал о"мивине в гранатах", о которой рассказал военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. В Telegram-канале журналиста вечером 27 января появилось видео, полученное от украинских бойцов. Военный разбирает гранату и высыпает на ладонь желтое сыпучее вещество. При этом он говорит, что вместо тротила в гранате "мивина" и жалуется на некачественные поставки оружия для Сил обороны.

Какова реакция бойцов на гранаты Ф-1 с "минивой"

В комментариях под сообщением, которое Бутусов уже удалил, объясняли, что на самом деле граната нормальная, а тротил действительно похож на желтый порошок. С другой стороны, отмечалось, что кристаллы, которые видели на видео, могут представлять проблему для нормального срабатывания. Кроме того, военнослужащий под ником "Ночной сталкер" (Дмитрий Иванов) в Facebook написал, что бойцы показали гранату зарубежного производства О-23 или МАN39, оборудованные так называемым "запалом Роллана". По его словам, вещество — это порошкообразный тротил. Также откликнулся командир отделения 24-й ОШБр "Айдар" ВСУ Станислав Бунятов: сказал, что командиру подразделения следует лучше готовить подчиненных, чтобы они "не наелись" "мивины" из гранат.

Минобороны не комментировало ситуацию с гранатами, о которой сообщил Бутусов.

Напоминаем, 14 января военный эксперт Сергей Згурец заявил, что Минобороны купило для ВСУ гранаты 80-летнего возраста.