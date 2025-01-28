"Мівіна" в гранатах: що насправді з "бракованою" зброєю, отриманою ЗСУ, — оглядач (відео)

Тротил має жовтий колір, порошкоподібну структуру і не схожий на червоні циліндри, які показують у мультфільмах, заявив військовий оглядач Олександр Коваленко. Оглядач розповів, що могли виявити всередині гранат Ф-1.

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Всередині гранат Ф-1, які опинились на передовій в руках бійців ЗСУ, міг бути і тротил у порошкоподібному стані, і ізоляція. Остаточний висновок можна зробити лише після експертизи. Про те, яку речовину бачили українські військові і чому її назвали "мівіною", військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів Telegram-каналу "Труха Україна".

Коваленко пояснив, що на відео може бути тротил або ізолятор, але аж ніяк не "мівіна", як говорив боєць ЗСУ на відео з мережі. Оглядач описав, як виглядає тротил насправді. Як з'ясувалось, тротил — це жовта речовина, схожа на порошок чи кристали, або "твердого типу". Тротил не схожий на червоні циліндри з мультиків, сказав він. Тротил, який повинна входити до складу гранат Ф-1, дійсно схожий на речовину з відео. З іншого боку, це міг бути ізолятор, визнав оглядач.

"Те, що дійсно, як жарт, говорили про мівіну, про ніяку мівіну не може йтися. А люди, які дуже добре розуміють, який склад має граната F1, вони знають, що там в складі мається ще і тротил", — чути на відео.

На основі запису з "мівіною в гранатах" та на основі слів бійця не можливо зробити остаточний висновок про придатність чи непридатність засобів ураження, наголосив Коваленко.

"Я можу робити тільки проміжні, які, ну, м'яко кажучи, можуть, що когось спонукати робити взагалі некоректні висновки", — сказав він.

Скандал в ЗСУ — що відомо про "мівіну" в гранатах

Зазначимо, Фокус писав про "мівіну в гранатах", про яку розповів військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов. У Telegram-каналі журналіста увечері 27 січня з'явилось відео, отримане від українських бійців. Військовий розбирає гранату і висипає на долоню жовту сипучу речовину. При цьому він говорить, що замість тротилу в гранаті "мівіна" і скаржиться на неякісні поставки зброї для Сил оборони.

Яка реакція бійців на гранати Ф-1 з "мінівою"

У коментарях під дописом, який Бутусов вже видалив, пояснювали, що насправді граната нормально, а тротил дійсно схожий на жовтий порошок. З іншого боку, зазначалось, що кристали, які бачили на відео, можуть становити проблему для нормального спрацювання. Крім того, військовослужбовець під ніком "Ночний сталкер" (Дмитро Іванов) у Facebook написав, що бійці показали гранату закордонного виробництва О-23 або МАN39, обладнані так званим "запалом Роллана". З його слів, речовина — це порошкоподібний тротил. Також відгукнувся командир відділення 24-ї ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав Бунятов: сказав, що командиру підрозділу слід краще готувати підлеглих, щоб вони "не наїлись" "мівіни" з гранат.

Міноборони не коментувало ситуацію з гранатами, про яку повідомив Бутусов.

Нагадуємо, 14 січня військовий експерт Сергій Згурець заявив, що Міноборони купило для ЗСУ гранати 80-річного віку.