"Термін придатності" тротилу — 60 років: Міноборони закупає для ЗСУ 80-річні міни по €590

Експерт Defense Express Сергій Згурець розповів, що йдеться про сотні тисяч мін. Військовий інженер розповів, що був би радий отримати такі "десь по долару за штуку" заради тротилу.

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Міноборони закуповує міни 80-річного віку за ціною під 600 євро за одиницю. Про це йдеться у матеріалі директора Defense Express Сергія Згурця для "Еспресо", опублікованому 13 січня.

Що сталося

31 грудня 2024 року керівниця Агенції оборонних закупівель Міноборони Марина Безрукова звернулась до директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОЗ. У листі вона попросила терміново погодити номенклатуру та обсяги товару за проєктом держконтракту з болгарською компанією. Йшлося про закупівлю сотень тисяч протитанкових мін M6A2 з підривником.

Фото міни М6 Фото: PSDinfo

Рік виготовлення мін був зафіксований у документі як "1941+", тобто їм понад 80 років. Однак у контракті також було зазначено, що продавець гарантує придатність боєприпасів до експлуатації. Спочатку агенція має оплатити 10% суми, а вже решту 90% — за інвойсом і при наявності копії Акту технічної інспекції товару перед відвантаженням. Департамент запит погодив.

Чому контракт схвалили

Військовий аналітик пояснив, що ЗСУ мають потребу у протитанкових мінах, нині ця потреба може вже вимірюватись у мільйонах одиниць і з часом тільки росте. Водночас на пильність департаменту МОУ могла вплинути ситуація минулого року. Тоді попри вкрай гострий дефіцит мін їх не включили до "Переліку закупівель на 2024 рік". На думку Згурця, тому директор міг "не сильно занурюватись у деталі".

Що відомо про ці міни

М6 — американська розробка, міна натискної дії у металевому корпусі.

Її технічні характеристики:

загальна вага — 9 кілограмів;

вага тротилу — 5,4 кілограма;

варіанти M6 та M6A1 мають хімічні детонатори M600 та M601;

варіант M6A2 має більш безпечний механічний підривач M603.

Інформація про міну M6 Фото: Defence Express

Вже наприкінці 1944 у США випустили 2,5 мільйона таких мін, і потім виробництво лише нарощувалось. Однак наприкінці 1960-х років M6A1 та M6A2 зняли з озброєння американської армії. Причиною стало те, що довели брак 5 кілограмів вибухівки для руйнування гусениці ворожих танків.

На складах у США M6A1 та M6A2 не лишилося. Однак значну кількість таких мін придбали або отримали країни Азії, Південної Америки й Африки. Є низка країн, де вони зберігаються і досі.

Чи є М6 придатними

Неназваний співрозмовник експерта заявив, що міни "просто іржаві", але він сам поставив ці слова під сумнів. За оцінкою спеціалістів, тротил зберігає основні властивості 35 років. За більш оптимістичними оцінками, це — 60 років.

Стосовно мін М6А2 з відкритих джерел відомо, що документами не був визначений термін їхньої придатності. Однак за умови руйнування корпусу внаслідок корозії чутливість міни нібито зменшується зі 150-338 до 3-5 кілограмів.

Неназваний військовий інженер пояснив, що "було б супер" отримати такі міни "десь по долару за штуку". З огляду на брак самого тротилу, українські фахівці "знайшли б вихід". Однак міна також складається з підривача, стан якого можна оцінити лише завдяки експертизі.

Чому так дорого

Ціна військового "раритету" часів Другої світової війни — 590 євро за міну. При цьому Згурець зауважив, що у 2024 році ця ж фірма постачала Україні "свіжіші" протитанкові міни ТМ-62 по 550 євро за штуку. Болгарська компанія — лише посередник, боєприпаси вона не виробляє.

Фото мін М6 Фото: PSDinfo

Військовий аналітик розповів про теорію, чому Агенція могла погодитись витратити стільки грошей на старі міни. У листопаді минулого року 23 мільярди гривень з її бюджету оперативно передали ДПСУ, на закупівлю боєприпасів для Міноборони. Причиною стало те, що на Ставці заявили про неспроможність органу використати усі виділені кошти на озброєння.

Урок в АОЗ засвоїли, тож за підсумками 2024 року керівництво прозвітувало про використання 100% річного бюджету (306,1 мільярда гривень) на укладені контракти.

"Але якщо прагнення до показника у 100% бюджетних зобов'язань також було серед причин на контракт з болгарським посередником, то, ймовірно, за критерієм "ціна — якість — час" варто проаналізувати й інші контракти, що були укладені наприкінці 2024 року в такому ж форс-мажорному темпі, як і на вінтажні американські протитанкові міни М6А2 часів Другої світової. Тож у цієї історії точно має бути продовження", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, вночі на 14 січня ЗСУ завдали масованого удару по об’єктах у Росії. У кількох регіонах спалахнули пожежі, однією з цілей став Брянський хімічний завод.

З 10 січня у зведення Генштабу ЗСУ зник Курахівський напрямок. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що командування зробило перерозподіл самої системи напрямків, та пояснив, як тепер орієнтуватись у даних зі звітів.