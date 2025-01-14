"Срок годности" тротила — 60 лет: Минобороны закупает для ВСУ 80-летние мины по €590

Эксперт Defense Express Сергей Згурец рассказал, что речь идет о сотнях тысяч мин. Военный инженер рассказал, что был бы рад получить такие "где-то по доллару за штуку" ради тротила.

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Минобороны закупает мины 80-летнего возраста по цене под 600 евро за единицу. Об этом говорится в материале директора Defense Express Сергея Згурца для "Эспрессо", опубликованном 13 января.

Что случилось

31 декабря 2024 года руководитель Агентства оборонных закупок Минобороны Марина Безрукова обратилась к директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минздрава. В письме она попросила срочно согласовать номенклатуру и объемы товара по проекту госконтракта с болгарской компанией. Речь шла о закупке сотен тысяч противотанковых мин M6A2 с подрывником.

Фото мины М6 Фото: PSDinfo

Год изготовления мин был зафиксирован в документе как "1941+", то есть им более 80 лет. Однако в контракте также было указано, что продавец гарантирует пригодность боеприпасов к эксплуатации. Сначала агентство должно оплатить 10% суммы, а уже остальные 90% — по инвойсу и при наличии копии Акта технической инспекции товара перед отгрузкой. Департамент запрос согласовал.

Почему контракт одобрили

Военный аналитик пояснил, что ВСУ нуждаются в противотанковых минах, сейчас эта потребность может уже измеряться в миллионах единиц и со временем только растет. В то же время на бдительность департамента МОУ могла повлиять ситуация прошлого года. Тогда, несмотря на крайне острый дефицит мин, их не включили в "Перечень закупок на 2024 год". По мнению Згурца, поэтому директор мог "не сильно погружаться в детали".

Что известно об этих минах

М6 — американская разработка, мина нажимного действия в металлическом корпусе.

Ее технические характеристики:

общий вес — 9 килограммов;

вес тротила — 5,4 килограмма;

варианты M6 и M6A1 имеют химические детонаторы M600 и M601;

вариант M6A2 имеет более безопасный механический взрыватель M603.

Информация о мине M6 Фото: Defence Express

Уже в конце 1944 года в США выпустили 2,5 миллиона таких мин, и потом производство только наращивалось. Однако в конце 1960-х годов M6A1 и M6A2 сняли с вооружения американской армии. Причиной стало то, что доказали нехватку 5 килограммов взрывчатки для разрушения гусеницы вражеских танков.

На складах в США M6A1 и M6A2 не осталось. Однако значительное количество таких мин приобрели или получили страны Азии, Южной Америки и Африки. Есть ряд стран, где они хранятся до сих пор.

Являются ли М6 пригодными

Неназванный собеседник эксперта заявил, что мины "просто ржавые", но он сам поставил эти слова под сомнение. По оценке специалистов, тротил сохраняет основные свойства 35 лет. По более оптимистичным оценкам, это — 60 лет.

Относительно мин М6А2 из открытых источников известно, что документами не был определен срок их годности. Однако при условии разрушения корпуса вследствие коррозии чувствительность мины якобы уменьшается со 150-338 до 3-5 килограммов.

Неназванный военный инженер пояснил, что "было бы супер" получить такие мины "где-то по доллару за штуку". Учитывая нехватку самого тротила, украинские специалисты "нашли бы выход". Однако мина также состоит из взрывателя, состояние которого можно оценить только благодаря экспертизе.

Почему так дорого

Цена военного "раритета" времен Второй мировой войны — 590 евро за мину. При этом Згурец отметил, что в 2024 году эта же фирма поставляла Украине более "свежие" противотанковые мины ТМ-62 по 550 евро за штуку. Болгарская компания — лишь посредник, боеприпасы она не производит.

Фото мин М6 Фото: PSDinfo

Военный аналитик рассказал о теории, почему Агентство могло согласиться потратить столько денег на старые мины. В ноябре прошлого года 23 миллиарда гривен из его бюджета оперативно передали ГПСУ, на закупку боеприпасов для Минобороны. Причиной стало то, что на Ставке заявили о неспособности органа использовать все выделенные средства на вооружение.

Урок в АОЗ усвоили, поэтому по итогам 2024 года руководство отчиталось об использовании 100% годового бюджета (306,1 миллиарда гривен) на заключенные контракты.

"Но если стремление к показателю в 100% бюджетных обязательств также было среди причин на контракт с болгарским посредником, то, вероятно, по критерию "цена — качество — время" стоит проанализировать и другие контракты, которые были заключены в конце 2024 года в таком же форс-мажорном темпе, как и на винтажные американские противотанковые мины М6А2 времен Второй мировой. Так что у этой истории точно должно быть продолжение", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ночью на 14 января ВСУ нанесли массированный удар по объектам в России. В нескольких регионах вспыхнули пожары, одной из целей стал Брянский химический завод.

С 10 января в сводке Генштаба ВСУ исчезло Кураховское направление. Представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что командование сделало перераспределение самой системы направлений, и объяснил, как теперь ориентироваться в данных из отчетов.