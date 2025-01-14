"Большие пожары", раненый солдат и удар по химзаводу: новые детали об атаке по РФ (видео)

В СБС заявили о помощи жителям российского города Сельцо, который лишили "большого количества опасных боеприпасов". В росСМИ сообщили о нескольких крупных пожарах, только в Тульской области под ударом оказались три объекта.

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Россия обвинила ВСУ в массированной атаке по своим регионам. Об этом сообщили 14 января в медиа Baza.

Под ударом оказались Татарстан, Саратовская, Тульская, Тамбовская, Орловская, Воронежская, Брянская и другие области РФ. В Казани, Саратове, Калуге, Тамбове, Ульяновске, Нижнекамске и Пензе временно закрывали небо для гражданских самолетов.

ВСУ атаковали Брянский химический завод

В Силах беспилотных систем заявили, что во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны "нанесли точный удар" по Брянскому химическому заводу. Пресс-служба подчеркнула, что речь идет о стратегическом объекте военно-промышленного комплекса РФ, расположенном в городе Сельцо.

Отмечается, что Брянский химический завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива. В частности, там выпускают боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка" и системы дистанционного минирования "Земледелие". Также на этом заводе капитально ремонтируют РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

"Эта операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами. Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, которые точно поразили основные цели. А БПЛА дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру. Безупречная синхронизация действий Сил беспилотных систем, ГУР, ССО, СБУ и других составляющих Сил обороны Украины", — сообщили в СБС.

Командование добавило, что помогает жителям города Сельцо "избавиться от большого количества опасных боеприпасов", которые производит Брянский химический завод.

Брянский химический завод под ударом: что говорят власти

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили над Брянской областью "БПЛА самолетного типа". По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Также Богомаз обвинил Украину в "массированной попытке нанести комбинированный ракетный удар" по региону. Однако он заверил россиян, что силы ПВО все цели уничтожили.

Какие еще "промышленные объекты" пылали в РФ

В медиа ASTRA передали, что в Энгельсе после атаки БПЛА вспыхнул "сильный пожар". Губернатор Роман Бусагин подтвердил попадание в "промышленный объект".

Местные также сообщили о "крупном пожаре" в районе завода "Казань Оргсинтез". Это предприятие считается единственным производителем пластиков высокой прочности в РФ. Однако удар, по данным росСМИ, пришелся не по заводу, а по базе сжиженных газов. Власти Татарстана подтвердили, что в результате атаки БПЛА в Казани вспыхнула газовая цистерна.

В ASTRA со ссылкой на собственный источник проинформировали, что в Казани горят три цистерны с топливом на кустовой базе сжиженных газов. Цистерны со сжиженным углеводородным газом, как выяснилось, загорелись на базе ООО "Газпром сжиженный газ".

Кроме того, досталось и "промышленным предприятиям" в Тульской области. По данным медиа, под ударами БПЛА оказались Алексинский химкомбинат, "Тулачермет" и Алексинская ТЭЦ.

Местный губернатор заявлял об успешной работе ПВО и лишь повреждении нескольких машин, хозяйственных построек, но российские журналисты имеют другую информацию.

На территории Алексинского химического комбината, как сообщается, упали обломки. Этот комбинат специализируется на производстве полимерных и композиционных материалов, в июле 2023 года он попал под санкции США из-за выпуска боеприпасов.

На территорию Алексинской ТЭЦ также упали обломки, повреждены окна одного из цехов.

Также беспилотники атаковали предприятие "Тулачермет" (бывший Новотульский металлургический завод) — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков товарного чугуна.

Отмечается, что в результате удара по Тульской области получил осколочные ранения российский военнослужащий. Он служит в в/ч 51858 Московской области, в настоящее время госпитализирован.

Напомним, мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщал, что часть объектов в России в ночь на 14 января атаковали дроны, способные нести КАБы. Новые БПЛА долетают до Энгельса, то есть преодолевают расстояние в более 1500 километров.

Российские СМИ и медиа информировали, что удары наносили якобы украинские боевые дроны "Ад" и "Бобер". В Энгельсе, где уже неделю горит нефтеперерабатывающий завод, прогремели взрывы. Только над Ростовской областью якобы сбили 14 БПЛА.