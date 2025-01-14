Удары по объектам в РФ 14 января: дроны ВСУ несли КАБ и большие мины, — "Николаевский Ванек"

Новые беспилотники свободно долетают до Энгельса, более чем на 1500 километров. Этой ночью ударные БПЛА поразили военный аэродром "Энгельс-2", где стоят стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

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Часть объектов в России ночью 14 января были атакованы украинскими дронами, которые способны нести корректируемые авиабомбы (КАБ). Об этом сообщил мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

"Это вам не какое-то крутящееся г***но, которое летает без дела по 8 часов и никак не может попасть в цель. Это свора разного рода мопедов, в том числе аналогов "Шахедов". В том числе мопеды, способные на себе нести большие мины и некоторые КАБ", — указывают специалисты.

Новые беспилотники свободно долетают до города Энгельс и дальше, то есть более чем на 1500 километров.

"Сегодня, наверное, один из наиболее результативных DeepStrike дней: несколько болезненных ударов по вражескому ВПК и энергетической инфраструктуре в местах, куда обычно долетает немного", — отмечают наблюдатели.

Позднее "14-й отдельный полк БпАК" Сил беспилотных систем в составе ВСУ добавил, что операторы вместе с другими составляющими Сил обороны Украины повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома "Энгельс-2". В этом месте базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 из состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии.

Поражения были на территории нефтебазы "Кристалл", горели цистерны с редким авиационным топливом для Ту-160.

"Комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена. Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, только потушившие пламя после предварительного удара, не остались без работы", — подчеркнули военные.

Фокус ранее писал, что в атаке ночью 14 января могли участвовать украинские боевые дроны "Ад" и "Бобер". Под удар попали объекты в 12 регионах агрессора.

Также город Энгельс в Саратовской области атаковали дроны в ночь с 7 на 8 января, очевидцы насчитали не менее 30 взрывов. Днем 8 января на нефтебазе взорвался второй резервуар.