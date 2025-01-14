Удари по об'єктах у РФ 14 січня: дрони ЗСУ несли КАБ і великі міни, — "Николаевский Ванек"

Нові безпілотники вільно долітають до Енгельса, більш ніж на 1500 кілометрів. Цієї ночі ударні БПЛА вразили військовий аеродром "Енгельс-2", де стоять стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160.

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Частину об'єктів у Росії вночі 14 січня атакували українські дрони, які здатні нести кориговані авіабомби (КАБ). Про це повідомив моніторинговий канал "Николаевский Ванек".

"Це вам не якесь г***но, що крутиться, яке літає без діла по 8 годин і ніяк не може влучити в ціль. Це зграя різного роду мопедів, зокрема аналогів "Шахедів". Зокрема мопеди, здатні на собі нести великі міни і деякі КАБ", — вказують фахівці.

Нові безпілотники вільно долітають до міста Енгельс і далі, тобто більш ніж на 1500 кілометрів.

"Сьогодні, напевно, один із найрезультативніших DeepStrike днів: кілька болючих ударів по ворожому ВПК та енергетичній інфраструктурі в місцях, куди зазвичай долітає небагато", — зазначають спостерігачі.

Пізніше "14-й окремий полк БпАК" Сил безпілотних систем у складі ЗСУ додав, що оператори разом з іншими складовими Сил оборони України повторно вразили інфраструктуру військового аеродрому "Енгельс-2". У цьому місці базуються літаки Ту-95МС і Ту-160 зі складу 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

Ураження були на території нафтобази "Кристал", горіли цистерни з рідкісним авіаційним паливом для Ту-160.

"Комплексна операція зі зменшення можливостей стратегічної авіації ворога завершена. Робимо все можливе, щоб пожежні бригади Енгельса, які тільки-но загасили полум'я після попереднього удару, не залишилися без роботи", — наголосили військові.

Фокус раніше писав, що в атаці вночі 14 січня могли брати участь українські бойові дрони "Пекло" і "Бобер". Під удар потрапили об'єкти в 12 регіонах агресора.

Також місто Енгельс у Саратовській області атакували дрони в ніч із 7 на 8 січня, очевидці нарахували щонайменше 30 вибухів. Удень 8 січня на нафтобазі вибухнув другий резервуар.