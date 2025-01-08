Дым затянул полгорода: на нефтебазе в российском Энгельсе взорвался второй резервуар (видео)

Губернатор области Роман Бусаргин сообщает о двух погибших пожарных. Местные жители жалуются на сильный запах гари.

Related video

Силы обороны Украины атаковали российский город Энгельс ударными дронами в ночь с 7 на 8 января. Местные жители публиковали видео масштабного пожара в районе нефтебазы. После ночной атаки на Энгельс пожар на промышленном предприятии продолжается до сих пор, огонь распространился на большую площадь, а в городе объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в 16:45 8 января.

"В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации", — заявил губернатор.

Он также сообщил, что во время ликвидации пожара погибли двое сотрудников МЧС, а еще одного госпитализировали в больницу.

В местных Telegram-каналах около 16:00 8 января также стали писать, что пожар на нефтебазе снова усилился. На канале "Энгельс Онлайн" сообщили, что огонь пылает сильнее, чем утром. Канал "ПРО ЭНГЕЛЬС" писал, что дым затянул половину города.

Издание ASTRA сообщило, что, по словам местного жителя, на нефтебазе загорелся еще один резервуар, а в городе стоит сильный запах гари.

Местные жители сообщают, что на нефтебазе в Энгельсе вспыхнул еще один резервуар Фото: Скриншот

Ночная атака на Энгельс: что известно

Российские медиа сообщили об атаке дронов на нефтебазу города Энгельс в Саратовской области РФ в ночь с 7 на 8 января. Местные жители говорили о по меньшей мере 30 взрывах и большом пожаре в районе предприятия.

Поражение российской нефтебазы Силами обороны Украины подтвердили в Генеральном штабе ВСУ и уточнили, что речь идет о базе хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", обеспечивавшей топливом военный аэродром "Энгельс-2". С него взлетают российские бомбардировщики во время массированных обстрелов Украины.

Команда OSINT-аналитиков "Око Гора" сообщала, что нефтебазу в Энгельсе могли атаковать украинские беспилотники "Колдун-В".

Обозреватели Defense Express утверждают, что в Энгельсе были уничтожены резервуары со специфическим топливом повышенной плотности марки Т-8В, которое в России производят только два завода.