Ту-160 не полетят: под Энгельсом уничтожили резервуары со специфичным топливом (видео)

Речь идет об авиационном топливе повышенной плотности марки Т-8В, производством которого в России занимаются всего два предприятия.

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В ночь на 8 января украинские дальнобойные дроны нанесли удар по хранилищу топлива на объекте "Комбинат Кристалл", предназначенному для авиабазы стратегической авиации РФ "Энгельс". Как утверждают обозреватели Defense Express, этот объект является ключевым звеном в обеспечении самолетов стратегической авиации специфическим топливом, поэтому его поражение является событием стратегической важности.

Сообщается, что на месте происшествия зафиксирован масштабный пожар, охвативший резервуары с топливом. По предварительным данным, на объекте хранилось топливо, использующееся для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на авиабазе "Энгельс", входящей в состав 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.

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Атака на Энгельс: как долго российские самолеты останутся без топлива, — эксперты

Эксперты отмечают, что для Ту-95МС используются стандартные виды авиационного топлива (Т-1, ТС, РТ). А вот для бомбардировщиков Ту-160 требуется специфическое топливо повышенной плотности марки Т-8В, созданное специально для двигателей НК-32. Именно это топливо придает характерный насыщенно-желтый цвет выхлопу двигателей Ту-160.

Сложность производства Т-8В

Производство топлива марки Т-8В представляет собой сложный технологический процесс, пишут аналитики. Так во времена СССР такие виды топлива производились только на двух предприятиях:

Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области.

Орскнефтеоргсинтез (Оренбургская область).

Таким образом наличие ограниченного числа предприятий, способных производить Т-8В, делает его стратегически важным ресурсом для ВВС РФ. А удар по хранилищу такого важнейшего ресурса может серьезно ограничить использование стратегических бомбардировщиков Ту-160 как средство ядерного сдерживания или для других стратегических задач.

В заключение обозреватели отметили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160 практически не применялись для ударов по Украине — первый вылет был зафиксирован 17 ноября 2024 года.

"Если удалось поразить резервуары, на которых хранилось топливо Т-8В для Ту-160, это может в определенной степени "приземлить" эти машины и снизить активность их использования врагом", — подытожили эксперты.

Напомним, в августе прошлого года российский аэродром "Энгельс" подвергся атаке беспилотников. Тогда местные СМИ сообщили, что один из дронов влетел в многоэтажку, которая расположена в областном центре.