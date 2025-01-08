Атака на Энгельс: как долго российские самолеты останутся без топлива, — эксперты

Массированная атака дронов на Энгельс стала еще одним доказательством слабости российской ПВО. Взрывы и пожары в ключевой военной инфраструктуре вызвали серьезные логистические осложнения для авиации, которую Россия использует для ударов по Украине.

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В ночь на 8 января 2025 года город Энгельс в Саратовской области России подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщили о многочисленных взрывах, общее количество которых достигало 30-40, и масштабном пожаре в районе нефтебазы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт атаки и заявил, что обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, вызвав повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. Дополнительно, по сообщениям местных жителей, в городе была слышна работа систем противовоздушной обороны, которые пытались отразить атаку беспилотников.

Атака на Энгельс: слабая российская ПВО

Энгельс имеет стратегическое значение из-за расположения военной инфраструктуры, в частности аэродрома, который является одним из ключевых для российских военно-воздушных сил.

На аэродроме базируется стратегическая авиация России, в частности стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Эти самолеты используются для запуска крылатых ракет большой дальности, таких как Х-101 и Х-555, которые Россия активно применяет для ударов по территории Украины.

Благодаря возможности запуска ракет из отдаленных регионов России, самолеты из Энгельса могут наносить удары по любой точке Украины, не входя в зону действия украинской противовоздушной обороны. Аэродром также является базой для обслуживания самолетов стратегической авиации и подготовки экипажей.

"В Энгельсе расположен очень большой аэродром стратегической авиации. Чтобы нанести серьезный ущерб этому объекту, понадобилось бы несколько сотен дронов, ведь самолеты могут быть рассредоточены по многочисленным стоянкам, и их точное местонахождение неизвестно. однако рядом с аэродромом находится одна из крупнейших баз для хранения авиационного топлива. Эта база обеспечивает заправку стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22, которые используются для ракетных атак на Украину", — говорит Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

Можно ли сейчас выдохнуть и не ждать в ближайшие дни массированных ударов? К сожалению, нет. Несмотря на то, что удар был нанесен по нефтебазе, на аэродроме есть собственная заправочная станция, которая может обеспечить работу самолетов в краткосрочной перспективе. Если же пожар на базе будет продолжаться и нанесет значительные потери, это заставит россиян перевозить топливо напрямую, что значительно усложнит их логистику, но не остановит ее полностью, продолжает эксперт.

Такого же мнения и военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, атака украинских дронов временно остановила или усложнила работу российского аэродрома в Энгельсе. Пока нет подтверждений в виде фото или видео, однако есть высокая вероятность, что самолеты остались невредимыми.

"Из-за медленной скорости дронов — около 200 км/ч — у российских военных было достаточно времени, чтобы перебросить технику на другой аэродром или поднять ее в воздух", — говорит Фокусу Нарожный.

Эксперты подчеркивают, что несмотря на это, слабость системы ПВО в Энгельсе очевидна.

"Сам факт, что украинские дроны достигли базы и нанесли удар, уже является большим достижением. Это также показывает слабость российской ПВО, ведь главная база стратегической авиации оказалась не такой защищенной, как заявлялось", — говорит Жданов.

Нефтебаза Энгельс: последствия атаки

Все операции на аэродроме, в частности загрузка ракет, заправка и ремонт самолетов, теперь затруднены, считают эксперты.

"Если нефтебаза, которая обеспечивает горючим стратегическую авиацию, серьезно пострадала, ее могут восстановить за 1-2 месяца. На это время топливо придется доставлять по железной дороге, что значительно усложнит логистику", — говорит Нарожный.

Относительно складов боеприпасов, по словам эксперта, Россия производит около двух крылатых ракет в сутки. Если склады были поражены, это может создать проблемы с пополнением арсенала. Точное количество уничтоженных ракет оценить сложно, но на складе могло находиться несколько десятков единиц.

"Особенно важным является вопрос повреждения или уничтожения стратегических бомбардировщиков Ту-95. Если один из них получил повреждения или был полностью уничтожен, это можно считать серьезным успехом для украинской стороны", — продолжает эксперт.

Это не первая атака БПЛА на аэродром Энгельс. Пока нет официального подтверждения какие именно дроны атакуют российские нефтебазы. Украина имеет более десятка типов беспилотников, но развитие дроновых технологий в стране идет медленно из-за недостаточного финансирования и производственных мощностей, считает Жданов.

"Если повторный удар произойдет в ближайшие дни, это может усилить нанесенный ущерб. Российская сторона вряд ли сможет оперативно усилить ПВО, особенно учитывая необходимость обеспечения безопасности во время тушения пожара", — говорит эксперт.

К сожалению, украинская промышленность не может конкурировать с массовым производством, которое демонстрирует Россия. Например, серийные номера иранских дронов "Шахед" свидетельствуют о производстве более 12 тысяч единиц, тогда как Украина вынуждена рассчитывать удары из-за ограниченных производственных возможностей.

Однако даже с такими ограничениями, каждая удачная атака дронов подрывает логистику врага и ослабляет их возможности наносить удары по Украине.

Напомним, стало известно, что нефтебазу аэродрома Энгельс в Саратовской области России могли атаковать беспилотники "Колдун-В". По своим возможностям БПЛА "Колдун-В" можно сравнить с UJ-22 и известным UJ-26 "Бобер", дальность полета которых достигает 800 километров.

Также Фокус писал, что в декабре ВС РФ перебросили самолеты Су-34 на аэродром "Энгельс".