Атака на Енгельс: як довго російські літаки залишаться без пального, — експерти

Масована атака дронів на Енгельс стала ще одним доказом слабкості російської ППО. Вибухи та пожежі у ключовій військовій інфраструктурі спричинили серйозні логістичні ускладнення для авіації, яку Росія використовує для ударів по Україні.

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У ніч на 8 січня 2025 року місто Енгельс у Саратовській області Росії зазнало масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомили про численні вибухи, загальна кількість яких сягала 30–40, та масштабну пожежу в районі нафтобази.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив факт атаки та заявив, що уламки збитих безпілотників впали на промисловий об'єкт в Енгельсі, спричинивши пошкодження. За попередніми даними, постраждалих немає. Додатково, за повідомленнями місцевих жителів, у місті було чутно роботу систем протиповітряної оборони, що намагалися відбити атаку безпілотників.

Атака на Енгельс: слабка російська ППО

Енгельс має стратегічне значення через розташування військової інфраструктури, зокрема аеродрому, який є одним із ключових для російських військово-повітряних сил.

На аеродромі базується стратегічна авіація Росії, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Ці літаки використовуються для запуску крилатих ракет великої дальності, таких як Х-101 та Х-555, які Росія активно застосовує для ударів по території України.

Завдяки можливості запуску ракет із віддалених регіонів Росії, літаки з Енгельса можуть завдавати ударів по будь-якій точці України, не входячи в зону дії української протиповітряної оборони. Аеродром також є базою для обслуговування літаків стратегічної авіації та підготовки екіпажів.

"В Енгельсі розташований дуже великий аеродром стратегічної авіації. Щоб завдати серйозної шкоди цьому об'єкту, знадобилося б кілька сотень дронів, адже літаки можуть бути розосереджені по численних стоянках, і їхнє точне місцезнаходження невідоме.Однак поруч із аеродромом знаходиться одна з найбільших баз для зберігання авіаційного палива. Ця база забезпечує заправку стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-160 і Ту-22, які використовуються для ракетних атак на Україну", — каже Фокусу військовий експерт Олег Жданов.

Чи можна зараз видихнути й не чекати найближчими днями масованих ударів? На жаль, ні. Попри те, що удару було завдано по нафтобазі, на аеродромі є власна заправочна станція, яка може забезпечити роботу літаків у короткостроковій перспективі. Якщо ж пожежа на базі триватиме і завдасть значних втрат, це змусить росіян перевозити паливо напряму, що значно ускладнить їхню логістику, але не зупинить її повністю, продовжує експерт.

Такої ж думки і військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, атака українських дронів тимчасово зупинила або ускладнила роботу російського аеродрому в Енгельсі. Поки немає підтверджень у вигляді фото чи відео, однак є висока ймовірність, що літаки залишилися неушкодженими.

"Через повільну швидкість дронів – близько 200 км/год – у російських військових було достатньо часу, щоб перекинути техніку на інший аеродром або підняти її у повітря", — каже Фокусу Нарожний.

Експерти підкреслюють, що попри це, слабкість системи ППО в Енгельсі є очевидною.

"Сам факт, що українські дрони досягли бази й завдали удару, вже є великим досягненням. Це також показує слабкість російської ППО, адже головна база стратегічної авіації виявилася не такою захищеною, як заявлялося", — каже Жданов.

Нафтобаза Енгельс: наслідки атаки

Усі операції на аеродромі, зокрема завантаження ракет, заправка та ремонт літаків, тепер ускладнені, вважають експерти.

"Якщо нафтобаза, яка забезпечує пальним стратегічну авіацію, серйозно постраждала, її можуть відновити за 1–2 місяці. На цей час пальне доведеться доставляти залізницею, що значно ускладнить логістику", — каже Нарожний.

Щодо складів боєприпасів, за словами експерта, Росія виготовляє близько двох крилатих ракет на добу. Якщо склади були уражені, це може створити проблеми з поповненням арсеналу. Точну кількість знищених ракет оцінити складно, але на складі могло перебувати кілька десятків одиниць.

"Особливо важливим є питання пошкодження або знищення стратегічних бомбардувальників Ту-95. Якщо один із них зазнав пошкоджень або був повністю знищений, це можна вважати серйозним успіхом для української сторони", — продовжує експерт.

Це не перша атака БПЛА на аеродром Енгельс. Наразі немає офіційного підтвердження які саме дрони атакують російські нафтобази. Україна має понад десяток типів безпілотників, але розвиток дронових технологій у країні йде повільно через недостатнє фінансування та виробничі потужності, вважає Жданов.

"Якщо повторний удар відбудеться найближчими днями, це може посилити завдану шкоду. Російська сторона навряд чи зможе оперативно посилити ППО, особливо з огляду на необхідність забезпечення безпеки під час гасіння пожежі", — каже експерт.

На жаль, українська промисловість не може конкурувати з масовим виробництвом, яке демонструє Росія. Наприклад, серійні номери іранських дронів "Шахед" свідчать про виробництво понад 12 тисяч одиниць, тоді як Україна змушена розраховувати удари через обмежені виробничі можливості.

Проте навіть із такими обмеженнями, кожна вдала атака дронів підриває логістику ворога і послаблює їхні можливості завдавати ударів по Україні.

Нагадаємо, стало відомо, що нафтобазу аеродрому Енгельс у Саратовській області Росії могли атакувати безпілотники "Чаклун-В". За своїми можливостями БПЛА "Чаклун-В" можна порівняти з UJ-22 і відомим UJ-26 "Бобер", дальність польоту яких сягає 800 кілометрів.

Також Фокус писав, що у грудні ЗС РФ перекинули літаки Су-34 на аеродром "Енгельс".