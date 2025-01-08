Ту-160 не полетять: під Енгельсом знищили резервуари зі специфічним паливом (відео)

Йдеться про авіаційне паливо підвищеної щільності марки Т-8В, виробництвом якого в Росії займаються лише два підприємства.

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У ніч на 8 січня українські далекобійні дрони завдали удару по сховищу палива на об'єкті "Комбінат Кристал", призначеному для авіабази стратегічної авіації РФ "Енгельс". Як стверджують оглядачі Defense Express, цей об'єкт є ключовою ланкою в забезпеченні літаків стратегічної авіації специфічним паливом, тому його ураження є подією стратегічної важливості.

Повідомляється, що на місці події зафіксовано масштабну пожежу, яка охопила резервуари з паливом. За попередніми даними, на об'єкті зберігалося паливо, що використовується для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, що базуються на авіабазі "Енгельс", яка входить до складу 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.

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Атака на Енгельс: як довго російські літаки залишаться без пального, — експерти

Експерти зазначають, що для Ту-95МС використовуються стандартні види авіаційного палива (Т-1, ТС, РТ). А ось для бомбардувальників Ту-160 потрібне специфічне паливо підвищеної щільності марки Т-8В, створене спеціально для двигунів НК-32. Саме це паливо надає характерний насичено-жовтий колір вихлопу двигунів Ту-160.

Складність виробництва Т-8В

Виробництво палива марки Т-8В являє собою складний технологічний процес, пишуть аналітики. Так за часів СРСР такі види палива виробляли тільки на двох підприємствах:

"Ангарская нефтехимическая компания" в Іркутській області .

в Іркутській області "Орскнефтеоргсинтез" (Оренбурзька область).

Таким чином наявність обмеженої кількості підприємств, здатних виробляти Т-8В, робить його стратегічно важливим ресурсом для ВПС РФ. А удар по сховищу такого найважливішого ресурсу може серйозно обмежити використання стратегічних бомбардувальників Ту-160 як засіб ядерного стримування або для інших стратегічних завдань.

Насамкінець оглядачі зазначили, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 практично не застосовувалися для ударів по Україні — перший виліт було зафіксовано 17 листопада 2024 року.

"Якщо вдалося вразити резервуари, на яких зберігалося паливо Т-8В для Ту-160, це може певною мірою "приземлити" ці машини і знизити активність їх використання ворогом", — підсумували експерти.

Нагадаємо, у серпні минулого року російський аеродром "Енгельс" зазнав атаки безпілотників. Тоді місцеві ЗМІ повідомили, що один із дронів влетів у багатоповерхівку, яка розташована в обласному центрі.