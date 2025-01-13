В РФ заявили о массированном ракетном ударе ATACMS: детали от губернаторов и росСМИ

Жители населенного пункта в Брянской области насчитали от 14 до 30 возможных прилетов украинских ракет. Вероятная цель удара Сил обороны — химический завод в 120 км от Украины.

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Поздно вечером 13 января три региона РФ, расположенные рядом с украинской границей, объявили об угрозе ракетного удара. Людям предлагали пройти в укрытие и не выходить на открытое пространство, отмечали губернаторы. На видео с места прилетов, которые произошли вскоре после объявления тревоги, видно яркие зарева. О деталях возможной атаки Сил обороны рассказали в канале росСМИ ТАСС.

Российское медиа в 20 ч. (по Киеву) опубликовало информацию, полученную от губернаторов трех областей РФ, которые соседствуют с Украиной. В частности, тревогу объявили в Брянской, Орловской, Белгородской областях. В то же время, уже через 20 минут тревогу под Белгородом отменили, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, появились сообщения о закрытии (около 20 ч.) и открытии Крымского моста (21 ч.).

Удар по РФ — ТАСС о тревоге на российской территории 13 января Фото: Скриншот

Между тем в брянских пабликах сообщили об атаке средств поражения, которые летели, как предполагали, с территории Украины. Губернатор области Александр Богомаз подтвердил, что воздушная атака состоялась, а силы ПВО ВС РФ якобы ее отбили. Между тем на видео с места событий слышны наземные взрывы и видно яркое зарево, расположенное где-то за горизонтом.

Удар по РФ — зарево за горизонтом под Брянском Фото: Скриншот Удар по РФ — возможен прилет в Брянской области Фото: Скриншот

Некоторые из наблюдателей говорят о более 10 прилетах. Слышно, как люди вслух считают минимум до 14. Другие же насчитали все 30.

В канале электронного медиа ASTRA написали, что под удар, как предполагают, ракет ATACMS мог попасть Брянский химический завод им. 50-летия СССР в селе Сельцо. Также напомнили, что предприятие выполняет оборонный заказ ВС РФ и по нему уже прилетали украинские средства поражения (это произошло, например, 9 апреля 2024 года).

Ориентировочное расстояние от Сельца до границы Украины — около 120 км.

Удар по РФ — военный завод в Брянской области Фото: Из открытых источников Удар по РФ — какое расстояние от завода в Сельце до Украины Фото: Google Maps

Украинское командование пока не комментировало возможные удары вглубь российской территории.

Отметим, 12 января Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение командного пункта 2 гвардейской армии ВС РФ, которая воевала на Донбассе. Согласно сообщению ВСУ, отработала украинская авиация, которая достала до цели прямо на линии фронта под Покровском.

Напоминаем, 13 января командование Сил обороны написало об ударе по еще одному штабу РФ, который могли нанести управляемыми высокоточными бомбами JDAM.