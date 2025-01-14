"Великі пожежі", поранений солдат і удар по хімзаводу: нові деталі про атаку по РФ (відео)

У СБС заявили про допомогу мешканцям російського міста Сєльцо, яке позбавили "великої кількості небезпечних боєприпасів". У росЗМІ повідомили про кілька великих пожеж, лише у Тульській області під ударом опинились три об’єкти.

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Росія звинуватила ЗСУ у масованій атаці по своїх регіонах. Про це повідомили 14 січня у медіа Baza.

Під ударом опинились Татарстан, Саратовська, Тульська, Тамбовська, Орловська, Воронезька, Брянська та інші області РФ. У Казані, Саратові, Калузі, Тамбові, Ульяновську, Нижньокамську та Пензі тимчасово закривали небо для цивільних літаків.

ЗСУ атакували Брянський хімічний завод

У Силах безпілотних систем заявили, що у взаємодії з іншими складовими Сил оборони "завдали точного удару" по Брянському хімічному заводу. Пресслужба наголосила, що йдеться про стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ, розташований у місті Сєльцо.

Зазначається, що Брянський хімічний завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива. Зокрема, там випускають боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет "Х-59", озброєння ТОС-1 "Тосочка" та системи дистанційного мінування "Земледелие". Також на цьому заводі капітально ремонтують РСЗВ "Град", "Ураган" і "Торнадо-Г".

"Ця операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БПЛА дальньої дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру. Бездоганна синхронізація дій Сил безпілотних систем, ГУР, ССО, СБУ та інших складових Сил оборони України", — повідомили у СБС.

Командування додало, що допомагає жителям міста Сєльцо "позбутись великої кількості небезпечних боєприпасів", які виробляє Брянський хімічний завод.

Брянський хімічний завод під ударом: що каже влада

Губернатор Олександр Богомаз повідомив, що сили ППО збили над Брянськом областю "БПЛА літакового типу". З його слів, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Також Богомаз звинуватив Україну в "масованій спробі завдати комбінованого ракетного удару" по регіону. Однак він запевнив росіян, що сили ППО усі цілі знищили.

Які ще "промислові об’єкти" палали у РФ

У медіа ASTRA передали, що в Енгельса після атаки БПЛА спалахнула "сильна пожежа". Губернатор Роман Бусагін підтвердив влучання у "промисловий об'єкт".

Місцеві також повідомили про "велику пожежу" в районі заводу "Казань Оргсинтез". Це підприємство вважається єдиним виробником пластиків високої міцності у РФ. Однак удар, за даними росЗМІ, прийшовся не по заводу, а по базі зріджених газів. Влада Татарстану підтвердила, що внаслідок атаки БПЛА в Казані спалахнула газова цистерна.

В ASTRA з посиланням на власне джерело проінформували, що у Казані палають три цистерни з паливом на кущовій базі зріджених газів. Цистерни зі зрідженим вуглеводневим газом, як з’ясувалось, загорілись на базі ТОВ "Газпром скраплений газ".

Окрім того, дісталось і "промисловим підприємствам" у Тульській області. За даними медіа, під ударами БПЛА опинились Олексинський хімкомбінат, "Тулачермет" та Олексинська ТЕЦ.

Місцевий губернатор заявляв про успішну роботу ППО та лише пошкодження кількох машин, господарських будівель, але російські журналісти мають іншу інформацію.

На території Олексинського хімічного комбінату, як повідомляється, впали уламки. Цей комбінат спеціалізується на виробництві полімерних та композиційних матеріалів, у липні 2023 року він потрапив під санкції США через випуск боєприпасів.

На територію Олексинської ТЕЦ також впали уламки, пошкоджені вікна одного з цехів.

Також безпілотники атакували підприємство "Тулачермет" (колишній Новотульський металургійний завод) — один із найбільших у світі виробників та постачальників товарного чавуну.

Зазначається, що внаслідок удару по Тульській області отримав осколкові поранення російський військовослужбовець. Він служить у в/ч 51858 Московської області, нині госпіталізований.

Нагадаємо, моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляв, що частину об’єктів у Росії вночі на 14 січня атакували дрони, здатні нести КАБи. Нові БПЛА долітають до Енгельса, тобто долають відстань у понад 1500 кілометрів.

Російські ЗМІ та медіа інформували, що ударів завдавали нібито українські бойові дрони "Пекло" та "Бобер". У Енгельсі, де вже тиждень горить нафтопереробний завод, прогриміли вибухи. Лише над Ростовською областю нібито збили 14 БПЛА.