Замість пороху — "Мівіна": Бутусов заявив, що ЗСУ на Курщині нібито отримали браковані гранати Ф-1 (відео)

На відео, опублікованому журналістом, військовослужбовці ЗСУ показують гранату, в якій замість пороху — щось схоже на кукурудзяну крупу. Водночас у коментарях деякі дописувачі стверджують, що це справні гранати з сухою вибуховою сумішшю.

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Українські військові, які проводять операцію в Курській області, нібито отримали браковані гранати Ф-1. Про це повідомив журналіст, головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

На опублікованих кадрах видно, як військовослужбовці демонструють гранату, у якій замість пороху — щось схоже на кукурудзяну крупу.

"Це на Курщині так ми воюємо. Мівіна, бл***", — коментує військовий.

Бутусов зазначив, що такі випадки не повинні були траплятися з 8 грудня минулого року, коли було ухвалено рішення про вилучення дефектних боєприпасів із забезпечення військових.

Фото: Скриншот

Водночас у коментарях дехто пише, що це нормальні гранати з сухою вибуховою сумішшю.

"Вкручуєш УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати модернізований — ред.), кидаєш, вибухає. Єдина відмінність: напхали тротил не пресований, а в кристалах", — зазначив один із дописувачів.

Фото: Скриншот

Користувач під ніком Egor Dmitrovych пише, що це звичайний тротил у порошку, який не нагріли.

"Плавиться в гарячій воді, після на вигляд, як мило або пластилін, ним можна навіть топити піч, просто підпалюючи. Що за істерика?", — пояснив він.

Фото: Скриншот

Водночас користувач під ніком Cat pillar додав, навіть якщо пороху і не повинно бути в гранаті, то і "цієї лупи теж".

"Усі, хто пишуть "просто не запресовано", "треба було підпалити" тощо. Коли з експертних диванів встанете, спробуйте вгвинтити УЗРГМ у гранату з просто насипаним ВВ всередину… ВВ усередині гранати запресовано по стінках, залишаючи канал для детонатора. Якщо воно буде просто насипане, то вкрутити УЗРГМ не вийде. Підозрюю, що саме так і було виявлено, що вони браковані", — написав він.

Фото: Скриншот

У Міноборони заяву Бутусова щодо несправності гранат поки не коментували.

Нагадаємо, 28 листопада комісія Мінстратегпрому та Міноборони визнала бракованими 24 тисячі 120-мм мінометних боєприпасів, які були раніше поставлені ЗСУ.