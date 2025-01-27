Вместо пороха — "Мивина": Бутусов заявил, что ВСУ на Курщине якобы получили бракованные гранаты Ф-1 (видео)

На видео, опубликованном журналистом, военнослужащие ВСУ показывают гранату, в которой вместо пороха — что-то похожее на кукурузную крупу. В то же время в комментариях некоторые корреспонденты утверждают, что это исправные гранаты с сухой взрывчатой смесью.

Related video

Украинские военные, которые проводят операцию в Курской области, якобы получили бракованные гранаты Ф-1. Об этом сообщил журналист, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие демонстрируют гранату, в которой вместо пороха — что-то похожее на кукурузную крупу.

"Это на Курщине так мы воюем. Мивина, бл***", — комментирует военный.

Бутусов отметил, что такие случаи не должны были случаться с 8 декабря прошлого года, когда было принято решение об изъятии дефектных боеприпасов из обеспечения военных.

Фото: Скриншот

В то же время в комментариях некоторые пишут, что это нормальные гранаты с сухой взрывчатой смесью.

"Вкручиваешь УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный — ред.), бросаешь, взрывается. Единственное отличие: напихали тротил не прессованный, а в кристаллах", — отметил один из корреспондентов.

Фото: Скриншот

Пользователь под ником Egor Dmitrovych пишет, что это обычный тротил в порошке, который не нагрели.

"Плавится в горячей воде, после на вид, как мыло или пластилин, им можно даже топить печь, просто поджигая. Что за истерика?", — пояснил он.

Фото: Скриншот

В то же время пользователь под ником Cat pillar добавил, даже если пороха и не должно быть в гранате, то и "этой лупы тоже".

"Все, кто пишут "просто не запрессовано", "надо было поджечь" и так далее. Когда с экспертных диванов встанете, попробуйте ввинтить УЗРГМ в гранату с просто насыпанным ВВ внутрь... ВВ внутри гранаты запрессовано по стенкам, оставляя канал для детонатора. Если оно будет просто насыпано, то вкрутить УЗРГМ не получится. Подозреваю, что именно так и было обнаружено, что они бракованные", — написал он.

Фото: Скриншот

В Минобороны заявление Бутусова о неисправности гранат пока не комментировали.

Напомним, 28 ноября комиссия Минстратегпрома и Минобороны признала бракованными 24 тысячи 120-мм минометных боеприпасов, которые были ранее поставлены ВСУ.