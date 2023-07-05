Комплекс "Тунгуска" в руках бойцов ВСУ успешно поражает крылатые ракеты и БПЛА (фото)

Как показывает практика зенитный комплекс, разработанный в 80-х годах прошлого века не утратил своей актуальности — бойцы 24-й ОМБр успешно применяют "Тунгуску" для уничтожения российских ракет.

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Украинские защитники успешно сбивают крылатые ракеты противника с помощью зенитного пушечно-ракетного комплекса 2С6 "Тунгуска". Наблюдатели на канале OSINTtechnical 4 июля опубликовали в Twitter снимки с украинской системой ПВО, которая поразила вражескую ракету.

Наблюдатели обратили внимание на нанесенные на технике символы. Судя по всему изображены иранский беспилотник Shahed и крылатая ракета ВС РФ. Также установка имеет символику 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Кратко о комплексе 2С6 "Тунгуска"

Комплекс 2С6 "Тунгуска" разрабатывался в 1980-х годах, но несмотря на почтенный возраст имеет весьма неплохие тактико-технические характеристики, которые, как показывает практика, до сих пор актуальны.

Машина предназначена прежде всего для защиты механизированных подразделений на марше, так как способна вести огонь как с места, так и на ходу. Комплекс имеет усовершенствованную систему управления огнем с лазерным дальномером, ответчик "свой-чужой" и вспомогательную силовую установку.

ТТХ 2С6 "Тунгуска"

Экипаж: 4 человека;

Боевой вес: 34,8 т;

Длина: 7,93 м;

Ширина: 3,23 м;

Высота: 4,02 м;

Вооружение: две двуствольные 30-мм пушки 2А38, 8 ПУ ракет 9М311;

Зона поражения по высоте: 15-3500 м (ракетами), 0-3000 м (снарядами);

Дальность стрельбы: 2500-8000 м (ракетами), 200-4000 м (снарядами)

Скорострельность: 4800 выстрелов в минуту;

Двигатель: В-84М30 мощностью 700 л.с;

Максимальная скорость: 65 км в час.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" заявила о модернизации ЗРПК "Панцирь-СМ", предназначенным для сухопутных и воздушно-десантных войск. Улучшения коснутся систем обнаружения, а именно — будет установлена новая РЛС для эффективного обнаружения ракет системы HIMARS.